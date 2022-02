Oficialistas desafían al ómicron para honrar los 30 años del golpe de Chávez

Caracas, 4 feb (EFE).- Centenares de simpatizantes del chavismo salieron este viernes a las calles de Caracas, pese al pico de contagios de la variante ómicron de la covid-19 que vive Venezuela, para conmemorar los 30 años del fallido golpe de Estado encabezado por el entonces teniente coronel del Ejército Hugo Chávez. "Aquí estoy, conmemorando los 30 años del inicio de esta revolución comandada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez con una generación de oro en la que participaron muchísimos de los que están en esta lucha continua contra el imperio yanqui", expresó a Efe Mireya Bella, de 64 años de edad, quien reside en los Valles del Tuy​​​, una zona periférica de Caracas. La militante afirmó que, para ella, el fallido golpe de Estado contra el gobierno que lideraba Carlos Andrés Pérez, electo en las urnas en 1989, representaba "la verdadera democracia" porque fue cuando empezaron a "reivindicarse" las "luchas" que venían "generando en la clandestinidad". "Chávez marcó el inicio de esta gran democracia participativa, porque antes lo que se vivía aquí era una democracia representativa, para mí, (era) una dictadura disfrazada", dijo. Bella achacó al "bloqueo económico" la actual crisis que vive Venezuela, que ha tenido ocho años de recesión y cuatro de hiperinflación. Los seguidores del oficialismo, menos que en ocasiones anteriores, se concentraron en la Zona Rental, un área céntrica de Caracas, y en la Nueva Granada, al sur de la ciudad, para llegar hasta Los Próceres, un paseo dedicado a los héroes de la independencia de Venezuela. El ambiente de los concentrados era festivo con música en vivo durante la marcha. Una cantante de trova, de nombre Marta Doudiers, interpretó desde una tarima un conjunto de canciones entre las que gritaba "yanqui, go home! (estadounidenses, váyanse a casa)", que eran coreados por el público. "Por nuestro Chávez, nuestro comandante eterno, siempre presente", proclamó la mujer. Ante la tarima, centenares de chavistas que no respetaron las medidas de bioseguridad portaban camisetas y gorras, rojas y blancas, alusivas al oficialismo. También abundaban banderas de Venezuela, pancartas e imágenes de Chávez. Los militantes que estaban frente al escenario bailaron, brincaron, aplaudieron y gritaron al unísono los nombres de los sectores del país en los que residen. "El 4F (4 de febrero) significa un parte de la historia muy importante de mi país, sobre todo porque, para ese entonces, yo tenía nueve años y era muy difícil vivir aquí, en Venezuela", dijo Adriana Colmenares, una joven que asistió a la marcha. El 4 de febrero de 1992, Chávez lideró a 2.000 soldados en un golpe de Estado contra el entonces presidente Pérez que fracasó y dejó un número no determinado de muertos. Tras dos años en prisión y gracias a un indulto presidencial de Rafael Caldera, sucesor de Pérez, Chávez dejó la Fuerza Armada e inició un trabajo político legal que lo llevó a ganar las elecciones presidenciales de 1998 y ocupó la jefatura del Estado hasta su muerte el 5 de marzo de 2013. EFE csm/gdl/laa (foto)(video)