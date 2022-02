Nadal deposita la Copa de Australia en su museo de Manacor

Palma, 4 feb (EFE).- El tenista español Rafael Nadal ha procedido a depositar en su museo de Manacor (Mallorca) la copa Norman Brookes que conquistó el pasado domingo en el Abierto de Australia al derrotar al ruso Daniil Medvedev en cinco sets y enlazar su vigésimo primer título de Grand Slam. "Hola a todos. Ya estoy aquí en la academia y en el museo. No sabéis la ilusión que me hace colocar este trofeo en la vitrina, un lugar muy especial para mí. Aquí lo dejo para cuando queráis venir a visitarlo. Un abrazo muy fuerte a todos y mil gracias por todo el apoyo que he recibido", afirma Nadal en un vídeo difundido esTe viernes. El tenista masculino que más "grandes" ha sumado en la historia de este deporte se encuentra descansando en su ciudad natal antes de decidir si participará en los torneos de Acapulco (del 21 al 26 de febrero) y de Indians Wells (entre el 7 y el 20 de marzo). El Ayuntamiento de Manacor tiene previsto celebrar en los próximos días una recepción oficial a Nadal como homenaje por su triunfo en Melbourne. Considerado el mejor deportista español de todos los tiempos, Nadal fue nombrado Hijo Predilecto de Manacor en 2010, que es el mayor reconocimiento que ese ayuntamiento puede conceder a una persona en vida.