Mirambell: Muy emocionante; tengo la piel de gallina y disfruté como un niño

Redacción deportes, 4 feb (EFE).- El piloto de skeleton Ander Mirambell, que ejerció, junto a la 'rider' Queralt Castellet, como abanderado de España en la ceremonia inaugural de los XXIV Juegos Olímpicos de invierno, los de Pekín 2022, declaró a EFE que la misma "ha sido muy emocionante", que tiene "la piel de gallina" y que disfrutó "como un niño". "La verdad es que ha sido muy, muy emocionante; llevar la bandera con Queralt me ha pasado todo como si hubiese sucedido en un solo segundo. Se me ha puesto la piel de gallina, no lo puedo describir. He disfrutado como un niño y la verdad es que estoy súper-emocionado. Estaba más nervioso que antes de una carrera", comentó, en conversación telefónica con Efe desde Pekín, el barcelonés, que en la capital de China competirá en sus cuartos Juegos Olímpicos. "Luego también hubo un momento que para mi fue muy especial, cuando pude hacer una video-llamada con la familia; eso fue muy emocionante", indicó Mirambell acerca de la ceremonia en la que compartió funciones de abanderado junto a Castellet -actual bronce mundial de 'halfpipe' de snowboard-, que participa en sus quintos Juegos y que ya lo había sido en solitario en los Juegos de Vancouver 2010, en Canadá. "La ceremonia ha estado bien; me ha impactado cómo han aplaudido a Rusia, cómo han aplaudido a China... con los fuegos artificiales temblaba todo el estadio ('El Nido' que también albergó las ceremonias de los Juegos de verano de 2008, en los que fue, además, sede del atletismo, en una cita en la que brilló el velocista jamaicano Usain Bolt). Se me ha puesto la piel de gallina, ha sido impresionante", explicó a Efe. "El espectáculo en sí ha sido muy emocionante. He disfrutado como un niño de toda la experiencia; y creo que toda la gente también", apuntó Mirambell, que debutó en los Juegos de Vancouver y también compitió en los de Sochi'14 (Rusia) y PyeongChang 2018 (Corea del Sur). "Ahora llega el momento que más esperamos, que es el de competir. Así que el domingo ya hay que ponerse las pilas con los entrenamientos y a ser lo más competitivos posibles", declaró.