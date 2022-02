Miles de maestros piden en Puerto Rico mejoras salariales y en las pensiones

San Juan, 4 feb (EFE).- Miles de maestros del sistema público de Puerto Rico se manifestaron este viernes en San Juan para reclamar al Gobierno un alza salarial, mejores condiciones de trabajo y como muestra de rechazo al recorte de las pensiones, tanto de educadores jubilados como activos. Los educadores se aglomeraron primero frente al Capitolio -Asamblea Legislativa- antes de marchar por algunas calles del casco histórico de la capital, El Viejo San Juan, hasta La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño. Los funcionarios portaban pancartas con mensajes como "Sin maestros, el país se paraliza", "Hoy la clase es en la calle", "Educar es más que un verbo... La clase de hoy se llama dignidad", "Justicia salarial y un retiro digno para los maestros" o "Maestra sin retiro digno, maestra indigente". Los educadores exigieron un retiro digno y terminar con la congelación de las pensiones que impone el Plan de Ajuste de Deuda, aprobado por la jueza federal Laura Taylor Swain, que implica recortes del 8 % en el retiro de los maestros jubilados y del 35 % de los activos una vez terminen su vida laboral. Irmary Claudio, maestra de Español de la Escuela Bilingüe Padre Rufo de Santurce (San Juan), fue una de tantos enseñantes que acudieron a la manifestación en apoyo, según dijo a Efe, de mejores condiciones salariales y "por un retiro que no arroje al magisterio a la miseria". Claudio, con 18 años como maestra, dijo que se unió además a la protesta por sus estudiantes, porque, indicó, "yo les enseño a no ser conformistas y aprendan a soñar". "Entonces yo debo hacer lo mismo. Si el Plan de Ajuste se da, las escuelas estarán vacías en agosto porque se retirarán miles de maestros. Nuestros estudiantes no se lo merecen", afirmó. Según Claudio, el sueldo base de un maestro hace 18 años era de 1.500 dólares y actualmente es de 1.750, un aumento de solo 250 dólares en casi dos décadas. "Es inaceptable. Marcho hoy por mejores condiciones salariales, por un retiro que no arroje al magisterio a la miseria y por mejores condiciones laborales", sostuvo. La manifestación de este viernes forma parte de las protestas que grupos de maestros han llevado a cabo esta semana exigiendo mejores condiciones laborales y de jubilación. Las protestas tomaron fuerza después de conocerse el fallecimiento de un compañero en un accidente de tránsito camino a su escuela. Dichas protestas han desatado un ausentismo masivo en las últimas fechas. Por su parte, el Departamento de Educación informó que solo 5.885 maestros -el 28 % del total- acudieron hoy a sus escuelas. Asimismo, el 48 % (1.040) de otro personal docente, un 85 % (10.425) del no docente y el 89 % (680) de los directores escolares asistieron a sus respectivos puestos de trabajo. Por ello, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se comprometió a hacer justicia salarial con maestros y bomberos, dos de los colectivos que se consideran peor parados con la certificación del Plan de Ajuste de Deuda. Asimismo, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego -principal sindicato de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica- mostró su total apoyo a los maestros. "Mi total solidaridad y apoyo a la clase magisterial del país. Sabemos que los altos costos de vida, los aumentos en la factura de la luz a causa de Luma -empresa responsable de la gestión de parte del sistema eléctrico-, que pueden ser más si privatizan las plantas, y aumentos en los peajes hacen que los salarios de miseria que tienen los maestros y otros servidores públicos no den para vivir", expresó. "Hay que salir a la calle y llevar un claro mensaje al Gobierno. Los maestros y la clase trabajadora está cansada de tantos atropellos", señaló. EFE jm/arm/cpy (foto)