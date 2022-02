Miles de estudiantes se manifiestan en Italia para cambiar la selectividad

Roma, 4 feb (EFE).- Miles de estudiantes se manifestaron hoy en toda Italia en contra de la decisión del regreso a los exámenes escritos en la prueba de acceso a la universidad y para pedir la eliminación de las prácticas obligatorias de trabajo durante la educación secundaria superior, después de que un joven falleciese en una fábrica la pasada semana. En Roma, entre fuertes medidas de seguridad, se celebró la manifestación más numerosa, con cerca de 50.000 estudiantes, según los organizadores, que recorrieron las calles del centro de la capital hasta llegar a las puertas del Ministerio de Educación, donde corearon sus eslóganes: “Si no cambia, será una dura pelea”, gritaron. La protesta se organizó después de que el Ministerio de Educación reintrodujese dos pruebas escritas para el próximo examen de la "maturitá", como se denomina en Italia a la selectividad o prueba de acceso a la universidad, pues en los últimos dos años había sido sólo oral debido al coronavirus. “Es impensable volver a este tipo de exámenes después de meses de pandemia y sabiendo que muchas clases están en cuarentena o han estado en cuarentena varias veces y por lo tanto con la educación a distancia durante todo el año", explicaron las asociaciones de estudiantes en su convocatoria. En su opinión, las nuevas directivas, adoptadas "después de meses de incertidumbre, son una demostración más de un Ministerio que no escucha a los estudiantes y no tiene en cuenta la grave situación psicológica que están viviendo, sino que piensa solo en evaluarlos". Los estudiantes piden un examen oral que elimine los temas escritos y que se introduzca un trabajo final. La manifestación de Roma se celebró entre fuertes medidas de seguridad, después de que se registraran episodios de tensión en las protestas convocadas la semana pasada, cuando los estudiantes salieron a la calle para pedir que se termine con el sistema de prácticas gratuitas de trabajo en los institutos tras la muerte de Lorenzo Parelli, de 18 años, en la fábrica donde estaba realizando su trabajo obligatorio. En Italia, los alumnos de los últimos años de instituto están obligados a realizar lo que se llama "alternancia estudio-trabajo", que consiste en realizar varias horas gratuitas de prácticas en empresas que ellos mismos tienen que buscar y son innumerables las denuncias presentadas por los estudiantes que lo consideran algo inútil y que solo sirve para ser explotados. En la manifestación en Milán hubo cargas policiales contra los estudiantes que causaron varios heridos y que fueron muy criticadas por algunos partidos políticos que pidieron explicaciones a la ministra del Interior, Luciana Lamorghese, por el comportamiento de las fuerzas del orden. Incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella, se refirió este jueves a la muerte de Parelli durante su discurso de investidura para un segundo mandato, cuando afirmó que no puede volver a haber más muertes en el trabajo. EFE ccg/mr/pi (foto) (vídeo)