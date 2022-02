Messi tira del turismo en Rosario

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- Lionel Messi posiciona a Rosario en el mundo. La ciudad argentina ha creado circuitos turísticos en los lugares donde se crió la estrella del PSG. Entre muchos proyectos, preparan la construcción de una estatua con su efigie. "Si termina su carrera aquí sería fantástico para nosotros", asegura el secretario de Deportes y Turismo de Rosario, Adrián Ghiglione. El Monumento a la Bandera, emplazado en el lugar en el que se enarboló por primera vez la bandera argentina, es uno de los principales atractivos turísticos de Rosario. Sin embargo, esta ciudad santafesina es desde hace años también reconocida y visitada por ser la cuna de otro emblema nacional: Lionel Messi. Adrián Ghiglione, secretario de Deporte y Turismo de Rosario, aseguró en una entrevista con Efe que el ídolo albiceleste potenció el turismo y "posicionó a la ciudad en todo el mundo". EL CIRCUITO MESSI La Municipalidad de Rosario ofrece unos quince circuitos turísticos a través de los cuáles se puede conocer la ciudad. Uno de ellos es el Circuito Messi, que recorre lugares emblemáticos de la vida del astro del fútbol, como la escuela a la que asistió, las canchas en las que metió sus primeros goles y la casa en la que se crió. "Ves toda la historia desde que él nació hasta que se terminó formando y se fue a jugar al Barcelona. También cómo se lo fue apropiando la ciudad, pintándolo y homenajeándolo a través de distintos murales que hoy son puntos turísticos de la ciudad a los que la gente de afuera quiere venir a sacarse fotos", dijo Ghiglione. "Hacer el Circuito es revivir la vida de él en Rosario a través de todos estos lugares. Para nosotros es muy importante turísticamente, muchísima gente quiere venir a Rosario para conocer la ciudad del mejor jugador de fútbol del mundo", indicó. Para el secretario, los argentinos de otras provincias y ciudades suelen acercarse a Rosario por la cultura, la arquitectura o el teatro" y "de paso" ven el Circuito Messi. "Pero hay muchísima gente, más que nada de otros países, que vienen a buscar el Circuito Messi. El fanatismo que ha creado los hace venir específicamente a Rosario por Messi y al revés, de paso recorren la ciudad", remarcó. MESSI, EL EMBAJADOR Ghiglione aseguró que el jugador del PSG "posicionó a la ciudad en todo el mundo". "No hay rincón del mundo que no conozca a Messi", dijo antes de remarcar la "ligazón muy importante" que tiene el delantero con su ciudad natal. "Vuelve todas las Navidades, festeja sus cumpleaños, viene a visitar a su familia. Para nosotros es el embajador más importante", remarcó. Rosario tiene como uno de sus principales atractivos turísticos el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, la construcción que rememora que en ese lugar se enarboló en 1812 por primera vez la bandera argentina. "No por quitarle mérito a la creación de la bandera que para nosotros los argentinos es lo más importante que tenemos, pero tener a Messi como embajador trascendió a todos los rincones del mundo y para nosotros es importantísimo que se conozca la ciudad a través de Messi", dijo el secretario. "Yo creo que lo tenemos como un ícono, hay que explotarlo. Es una historia reciente, la estamos trabajando y muchos más turistas van a venir específicamente a ver la ciudad donde nació Messi y de paso recorrer todos los otros atractivos que tiene la ciudad. Una de las atracciones principales de los últimos tiempos que tiene Rosario es que es la ciudad donde nació Messi", afirmó. EL IMPACTO DE MESSI EN EL TURISMO. "Tenemos medido y una de las cosas que más pregunta la gente es por el Circuito Messi. Hemos medido la afluencia en toda la actividad en redes sociales cuando mostramos algunas actividades referidas a la presencia de él o a imágenes de él. Ahora hubo una explosión con un nuevo mural que se hizo", dijo el secretario de Deporte y Turismo. "Como antes nuestro ícono era el Monumento a la Bandera, hoy la gente que viene y nos pregunta cómo visitarlo es en la misma medida la que nos pregunta cómo hacer para conocer la vida de Messi. O tal vez incluso más", añadió. EL SUEÑO DEL RETIRO EN NEWELL'S OLD BOYS Ghiglione también dijo que "sería fantástico" para el turismo que el rosarino decidiera retirarse en Newell's Old Boys, club del que es hincha y en el que se formó. Además, adelantó que hay una "inmensidad de proyectos" relacionados con 'la Pulga', como la construcción de una importante estatua para que "los turistas que visiten la ciudad puedan sacarse fotos". "Si termina su carrera acá le daríamos un cierre a todo esto y creo que va a quedar para toda la vida recorrer la ciudad donde nació el mejor jugador del mundo. Creo que sería fantástico para nosotros", concluyó. Sebastián Meresman