Marcha opositora en Argentina en defensa de la cuestionada Corte Suprema

Buenos Aires, 4 Feb 2022 (AFP) - Alrededor de un millar de opositores al gobierno argentino se manifestaron este jueves frente a los Tribunales, en apoyo a la Corte Suprema, cuya renuncia se había reclamado el martes en una marcha organizada por partidarios del presidente Alberto Fernández, Los activistas antigubernamentales portaron carteles con las leyendas "La Corte no se toca", "Justicia Independiente por una República democrática" y "Basta de impunidad", constató una periodista de la AFP."El único procedimiento válido para remover a la Corte es el juicio político, no una marcha de presión, no una pueblada en la calle ", declaró a la AFP Osvaldo Pérez Sammartino, un profesor de Derecho.La consigna más coreada fue "Argentina sin Cristina", en alusión a la vicepresidenta Cristina Kirchner, líder de un sector de centroizquierda de la coalición oficialista y encausada por corrupción.La vicepresidenta suele expresar disidencias y matices con las políticas de Fernández, quien encabeza un sector progresista moderado del peronismo gobernante."Estoy cuidando a la Corte y a mi país democrático", señaló a la AFP Elsa Maida (69 años), una jubilada que partició de la manifestación en la plaza frente al Palacio de Justicia. Varios miles de manifestantes progubernamentales habían exigido el martes en Buenos Aires en la misma plaza una reforma del sistema judicial y la renuncia de la Corte Suprema, a la que acusan de favorecer y amparar al expresidente liberal de derecha Mauricio Macri en las causas judiciales que se le siguen por fraude al Estado, espionaje y persecución de opositores en su gobierno entre 2015 y 2019.ef-bur-dm/llu