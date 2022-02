Macri critica a presidente argentino por declaraciones en Rusia sobre FMI

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- El ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) advirtió este viernes sobre “las riesgosas declaraciones” que el mandatario actual, Alberto Fernández, realizó en Rusia, que pueden “potencialmente hacer peligrar” el acuerdo del país suramericano aún no firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Macri se refirió, en una publicación en Facebook, a las declaraciones de Fernández ante su par ruso, Vladimir Putin, durante la visita que realizó a Rusia este jueves, donde le ofreció que la Argentina sea la “puerta de entrada” para que ese país ingrese a América Latina. Fernández también afirmó: "Estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esta dependencia tan grande que tiene con el FMI y con los EE.UU. y tiene que abrirse camino hacia otros lados, allí donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante". Para Macri, Fernández realizó “riesgosas declaraciones” que “pueden alterar la posición internacional que la Argentina ha mantenido por años, además de potencialmente hacer peligrar el acuerdo aún no firmado entre la Argentina y el FMI”. El Gobierno de Alberto Fernández anunció el viernes pasado un principio de acuerdo alcanzado con el FMI para refinanciar 44.500 millones de dólares adeudados producto del crédito otorgado en 2018, cuando gobernaba Macri. El anuncio se realizó luego de meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del Gobierno de extender los plazos de pago, ante la escasez de recursos para pagar los vencimientos, comenzando por el de marzo próximo, en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace cuatro años. Macri recordó que, semanas antes, funcionarios argentinos se habían reunido con autoridades estadounidenses para solicitar la ayuda de EE.UU. frente a las negociaciones con el FMI. “Todos sabemos que no se puede al mismo tiempo pedir ayuda y después declarar rechazo a quien nos está ayudando”, dijo Macri, y agregó que “eso es lo que hizo la Argentina ayer con las palabras” del presidente Fernández. Macri también advirtió que “no es un momento para la improvisación en política internacional”, cuando la “amenaza de un conflicto armado pone en peligro la estabilidad mundial”. El ex presidente valoró la política exterior durante su mandato que “mantuvo al mismo tiempo y sin contradicciones excelentes relaciones políticas y comerciales” con EE.UU., Rusia, China, Japón, los países europeos, casi todos los países de América Latina y las organizaciones internacionales, en tanto recordó el G20 realizado en Argentina en 2018. “Una gran parte del futuro de lo que la Argentina puede llegar a ser se juega en el cuidado de esas relaciones que, lamentablemente, el Gobierno actual se empecina en dilapidar”, afirmó Macri. E insistió que “un error en el posicionamiento internacional puede ser la ruina económica e incluso hacer peligrar la paz del país y la región”. EFE vd/lll