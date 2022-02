Luis Suárez apunta al once en el Camp Nou

Majadahonda (Madrid), 4 feb (EFE).- La primera prueba de Diego Simeone con toda su plantilla menos Antoine Griezmann, aún en recuperación de una lesión muscular, para el partido del próximo domingo contra el Barcelona en el Camp Nou repuso este viernes a Luis Suárez en el probable once titular del Atlético de Madrid, en el que Joao Félix, Thomas Lemar y Yannick Carrasco completarán el frente de ataque; José María Giménez y Stefan Savic serán los centrales y Mario Hermoso se perfila como lateral. El '9' uruguayo, doble goleador con su selección en el último parón por las eliminatorias suramericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, repetirá por segundo encuentro seguido en la alineación inicial del técnico, después de sus suplencias contra el Athletic, en la Supercopa de España, y contra la Real Sociedad, en la Copa del Rey, y ejercerá de referencia ofensiva en su reencuentro contra el equipo azulgrana y el Camp Nou, donde ya jugó -y empató sin goles- la pasada temporada para mantener el liderato de LaLiga. A su lado, Joao Félix, Thomas Lemar y Yannick Carrasco figuran como los otros tres recursos ofensivos más visibles con los que Simeone armará su alineación ante el Barcelona, en la que tanto Ángel Correa, pese a sus cuatro goles en las últimas tres jornadas, como Matheus Cunha, pese a su gol y su asistencia en el último triunfo ante el Valencia, empezarían en el banquillo en Barcelona. Antoine Griezmann seguirá de baja en el duelo de este domingo. Es su quinto partido consecutivo fuera de competición desde su recaída de una lesión muscular del pasado 6 de enero. De los últimos nueve, incluido el próximo, sólo ha podido disputar uno desde la dolencia sufrida en el muslo derecho en el derbi ante el Real Madrid del pasado 12 de diciembre. En el medio del campo, con Marcos Llorente y Geoffrey Kondogbia recién reintegrados al grupo después de tres semanas de baja por sendas lesiones musculares en el muslo derecho, Simeone apostará previsiblemente por Koke Resurrección y Rodrigo de Paul, mientras que en el centro de la defensa recuperará a su pareja de más confianza para esa demarcación: José María Giménez-Stefan Savic, juntos en la zaga once encuentros después. En el caso del montenegrino reaparecerá tras diez choques fuera de competición. No juega un partido desde el pasado 2 de diciembre, hace dos meses, cuando se lesionó en los primeros minutos del partido contra el Mallorca en el estadio Wanda Metropolitano. A los laterales apuntan Daniel Wass, fichado en este mercado de invierno, aunque con la alternativa también de Sime Vrsaljko, por la derecha y Mario Hermoso por la izquierda, después de ensayar el día anterior en la banda zurda con Reinildo Mandava, que empezará como suplente en su estreno en el conjunto rojiblanco tras su inscripción a última hora del último día del plazo de fichajes, el pasado lunes, procedente del Lille. La portería será para Jan Oblak.