Los Hawks frenan la racha de los Suns mientras los Clippers rompen el corazón a los Lakers

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Los Atlanta Hawks pusieron fin a la magnífica racha de once victorias seguidas de los Phoenix Suns en una jornada de jueves en la NBA en la que Los Angeles Clippers, con un tiro de Reggie Jackson a falta de solo 4 segundos, arruinaron la remontada de Los Angeles Lakers. Además, los Golden State Warriors sumaron su octava victoria seguida mientras que los Toronto Raptors, que en los últimos días se han acostumbrado a jugar prórrogas, se impusieron en el tiempo extra a los líderes del Este, los Chicago Bulls. HAWKS 124 - SUNS 115 Un extraordinario Trae Young (43 puntos con 16 de 25 en tiros, incluidos 6 triples) consiguió frenar a los aparentemente imparables Phoenix Suns, que no habían perdido un partido desde el pasado 8 de enero (ante los Miami Heat). Devin Booker (32 puntos) y Chris Paul (18 puntos y 12 asistencias) no pudieron celebrar con un triunfo de los Suns que hoy fueron elegidos como reservas para el All-Star. En cambio, los de Atlanta llevan ocho victorias en sus últimos diez partidos y han encontrado el rumbo tras una primera mitad de la temporada muy decepcionante. CLIPPERS 111 - LAKERS 110 Reggie Jackson (25 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) fue el verdugo de Los Angeles Lakers, que fallaron sobre la bocina un tiro de Anthony Davis (30 puntos y 17 rebotes) que les habría dado una reconfortante y muy valiosa victoria. Sin LeBron James por quinto partido seguido, los Lakers, que perdieron a Carmelo Anthony por lesión en el segundo cuarto, iban 17 puntos por debajo en el tercer cuarto pero llegaron a ponerse por encima en el último parcial. En los Clippers también fue fundamental el español Serge Ibaka, que firmó su mejor actuación del curso con 20 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en 34 minutos como titular. WARRIORS 126 - KINGS 114 Los Golden State Warriors pisaron el acelerador en la primera mitad (73-54 al descanso) y luego se dejaron llevar para asegurar una victoria sin muchos sobresaltos ante los Sacramento Kings, que solo han ganado 2 de sus últimos 10 encuentros. Klay Thompson (23 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) encabezó a los Warriors en tanto que Davion Mitchell (26 puntos y 8 asistencias) fue el mejor de los Kings. El mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson jugó 20 minutos en los Warriors en los que aportó 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. RAPTORS 127 - BULLS 120 Los Toronto Raptors parecen haberse aficionado a jugar prórrogas y hoy encadenaron su cuarta victoria consecutiva tras tumbar a los Chicago Bulls en un partido que se decidió en el tiempo extra. Con constantes alternativas para ambos equipos hasta el final, el partido contó como máximos anotadores con Paskal Siakam (25 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) en los Raptors y con Nikola Vucevic (30 puntos y 18 rebotes) en los Bulls. SPURS 95 - HEAT 112 Los Miami Heat se recuperaron de tres derrotas consecutivas con una victoria sin grandes dificultades y a domicilio ante los San Antonio Spurs, en los que el español Juancho Hernangómez disputó 22 minutos y logró 5 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un tapón. Bam Adebayo (26 puntos y 11 rebotes) fue el mejor de los Heat y Derrick White (22 puntos) destacó en unos Spurs muy flojos desde el triple (8 de 33). PISTONS 117 - TIMBERWOLVES 128 Anthony Edwards (25 puntos) y el estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns (21 puntos y 14 rebotes) guiaron a los Minnesota Timberwolves para que batieran a los Detroit Pistons y lograran así su tercera victoria consecutiva. Frank Jackson (25 puntos) fue el mejor de los de Detroit. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (32-19) 2.- Miami Heat (33-20) 3.- Philadelphia 76ers (31-20) 4.- Milwaukee Bucks (32-21) 5.- Cleveland Cavaliers (31-21) 6.- Brooklyn Nets (29-22) 7.- Toronto Raptors (27-23) 8.- Charlotte Hornets (28-24) 9.- Boston Celtics (28-25) 10.- Atlanta Hawks (25-26) 11.- Washington Wizards (24-27) 12.- New York Knicks (24-28) 13.- Indiana Pacers (19-34) 14.- Detroit Pistons (12-39) 15.- Orlando Magic (12-41) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (41-10) 2.- Golden State Warriors (40-13) 3.- Memphis Grizzlies (36-18) 4.- Utah Jazz (31-21) 5.- Dallas Mavericks (29-23) 6.- Denver Nuggets (28-23) 7.- Minnesota Timberwolves (27-25) 8.- Los Angeles Clippers (27-27) 9.- Los Angeles Lakers (25-28) 10.- Portland Trail Blazers (21-31) 11.- New Orleans Pelicans (19-32) 12.- San Antonio Spurs (19-34) 13.- Sacramento Kings (19-35) 14.- Oklahoma City Thunder (16-34) 15.- Houston Rockets (15-36). PRÓXIMA JORNADA (viernes 4 de febrero) Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers Detroit Pistons - Boston Celtics Indiana Pacers - Chicago Bulls Toronto Raptors - Atlanta Hawks San Antonio Spurs - Houston Rockets Utah Jazz - Brooklyn Nets Denver Nuggets - New Orleans Pelicans Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder.