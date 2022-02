López Obrador agradece a embajador de EE.UU. apoyar una reforma energética

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este viernes al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por declarar que "tiene razón" al buscar cambios en la legislación eléctrica. “Yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El Gobierno del presidente (Joe) Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación", manifestó López Obrador en su conferencia matutina desde Tlaxcala. El mandatario contó que "se enteró" de las declaraciones de Salazar, quien el jueves se reunió con líderes en la Cámara de Diputados, donde dijo que "el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón de decir: 'vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo'". El embajador después matizó que "no fue a hablar de eso" y solo hizo "un comentario de la reforma", que ha despertado críticas de empresarios mexicanos y estadounidenses que denuncian que violaría el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “A lo mejor a algunos empresarios de Estados Unidos, o de aquí también, no les va a gustar, pero muy bien, Ken. Es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común”, destacó este viernes el presidente. Las declaraciones de Salazar se producen dos semanas después de la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien "expresamente transmitió las preocupaciones reales" de la Casa Blanca "por el potencial impacto negativo de las reformas energéticas". La propuesta de reforma, enviada en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados. Ken Salazar no se refirió a ningún punto específico de la propuesta de López Obrador, pero reconoció "que esas leyes se tienen que revisar y reformar", alegando que es un sector muy cambiante. "Él fue legislador en Estados Unidos, senador, él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos un mundo cambiante. Son nuevas las realidades", comentó al respecto López Obrador. El mandatario reiteró que el propósito de la legislación es "rescatar" a la CFE del "saqueo", al argumentar que tras la reforma energética de 2013, que abrió el sector a los privados, los extranjeros vieron a México "como tierra de conquista". "Tiene razón el embajador de Estados Unidos porque son tiempos distintos. ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué nos dio su confianza el pueblo? Porque presentamos un programa de cambio, de transformación, no engañamos a nadie. Nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal”, justificó. EFE ppc/mqb/eat (foto)(video)