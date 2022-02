Las pistas de esquí se visten de lujo

Inmaculada Tapia Madrid, 4 feb (EFE).- Las exclusivas pistas de Gstaad, Colorado o Saint Moritz han retomado el pulso y se llenan de aficionados al esquí que se aíslan del frío luciendo diseños de grandes firmas, que se unen a las marcas clásicas deportivas de inverno para ofrecer experiencia, seguridad y lujo. Chanel, Hugo Boss, Tommy Hilfiger o Balmain lanzan invernales colecciones cápsula para los aficionados al esquí, de monos a jerséis, gorros, pantalones, gafas, bufandas, cascos de protección, tablas de snowboard o esquís, botas y piezas "after sky". "Perfecta para la pista, fuera de pista y después de la pista", así definen desde Balmain la colección creada en colaboración con Rossignol, el taller situado a los pies de los Alpes franceses, creado por Abel Rossignol en 1907, referente en el mundo del deporte. Precisamente, ambas firmas tienen una fuerte conexión con la nieve y las montañas, pues Pierre Balmain creció en el pequeño pueblo alpino de Saint Jean de Maurienne, en medio de los picos de la región de Saboya en Francia. La vinculación de Balmain al esquí viene de lejos, ya que en 1968 fue elegido para diseñar los uniformes del cuerpo técnico francés en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Grenoble (Francia). Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, ha querido rescatar ese espíritu alpino de la casa con una nueva colección y un socio que respetara la tradición y la innovación. La colección de edición limitada está cubierta con el icónico motivo Labyrinth, el patrón gráfico y llamativo que Pierre Balmain presentó por primera vez hace 50 años. Pero esta no es la única colaboración que desarrolla, Rossignol, que firma también la colección de esquí de Tommy Hilfiger, cimentada en sus colores tradicionales, azul, rojo y blanco. La colección de esquí de Prada Linea Rossa de esta temporada está diseñada "para la velocidad", comentan desde la firma, para la que ha contado como embajador con el campeón de estilo libre británico-estadounidense, Gus Kenworthy, junto a la ganadora de la medalla de oro de snowboard estadounidense, Julia Marino. Dior es otra de las firmas que no abandona el clásico deporte de invierno. Por ello, Kim Jones ha creado para esta una colección cápsula que fusiona arte, moda y dominio técnico. Prendas prêt-à-porter y piezas de alto rendimiento, que combinan tecnologías innovadoras con un gran diseño, según detalla la firma. Los esquís se elaboran en los talleres suizos de AK SKI siguiendo un procedimiento artesanal que conjuga precisión mecánica y la meticulosidad del trabajo artesano. Las letras de “DIOR” se cortan y fijan con suma delicadeza a las tablas, tras lo cual se aplican diferentes capas de fibra de vidrio y resina, creando una original amalgama. Desde hace tres años, Chanel lanza cada invierno Coco Neige, una serie para practicar deportes de invierno, confeccionada con materiales técnicos que se compone de una chaqueta adornada con doble C, pantalón estampado con las letras de la firma, un traje de esquí inmaculado, plumífero largo gris perla, chaqueta con capucha desmontable y parka con "espíritu gender" (sin género). También los complementos juegan un papel fundamental, donde no faltan bolsos pequeños para llevar en lo alto del brazo y collares de metal entrelazados con cuero, puntuados con tarjetero, además de estuche para auriculares. Hugo Boss ha ido más lejos y se ha lanzado al patrocinio de una de las carreras más prestigiosas del esquí alpino de la copa del Mundo FSI, Hahnenkamm en Austria. Un evento que la nueva estética de la firma muestra con un tipo de grafía más "audaz" -dicen-. La marca también se sumergió en sus archivos de 2002 y presentó una chaqueta de esquí plateada, de edición limitada "que hace un guiño a los logros del pasado y apunta a un futuro innovador y emocionante". La chaqueta incluye la tecnología patentada Recco, que permite que los rescatistas encuentren al usuario para una mayor seguridad en las pistas. Confort, calidad y seguridad para practicar un deporte de invierno sin perder estilo en la pista EFE it/icn