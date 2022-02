La mascarilla, en retroceso en Europa gracias a la evolución de la pandemia

Redacción Internacional, 4 feb (EFE).- La mascarilla, considerada uno de los elementos básicos de protección contra el coronavirus, está en retroceso en varios países europeos, en lo que a espacios abiertos se refiere, gracias a la evolución de la pandemia. La OMS ya ha constatado que Europa está en buena posición para controlar la covid-19 debido a la alta tasa de vacunación de su población y al extendido nivel de contagios, lo que lleva a varios países a aligerar las limitaciones. El más radical en ese aspecto es Dinamarca, que el pasado día 1 eliminó todas las restricciones impuestas por la cuarta ola de coronavirus, por considerar sus autoridades que la variante ómicron no implica un "peligro" para su sanidad ni sus habitantes y pese a los altos niveles de incidencia que registra el país. Desde este último martes ya no es obligatorio para los daneses usar mascarillas en interiores, han desaparecido las restricciones en la restauración, la vida cultural y social y reabren las discotecas. ITALIA El Consejo de Ministros del pasado lunes aprobó que desde el 11 de febrero se podrá estar de nuevo sin mascarilla al aire libre, con lo que deroga la norma introducida antes de las vacaciones de Navidad, y ante la mejoría de la incidencia de contagios del coronavirus en las últimas semanas. Se mantendrá la obligación de llevar mascarilla dentro de los lugares cerrados como restaurantes, cines, teatros gimnasios y en los transportes públicos, donde además será obligatorio usar las de tipo Ffp2, que garantizan mayor protección. FRANCIA Llevar mascarilla en la calle ya no es obligatorio en Francia desde el pasado miércoles, el día en que se levantaron una parte de las restricciones que se habían impuesto en diciembre para hacer frente a la quinta ola protagonizada por ómicron. No obstante, hay que seguir llevando mascarilla en el exterior cuando no se puede mantener un metro de distancia con otras personas y de forma sistemática en espacios públicos interiores, salvo en lugares donde se consume comida o bebida como bares y restaurantes. ALEMANIA En Alemania es obligatorio llevar mascarilla "en todos aquellos sitios donde la gente esté en contacto estrecho" aunque cada Land o región puede ordenar medidas específicas. En las escuelas es obligatorio llevarlas en todas las clases. El próximo 16 de febrero hay una reunión entre el Gobierno federal y las autoridades regionales en las que se podrá decidir si se aprueba una relajación de las medidas vigentes, aunque quizás en primer lugar las que afectan al acceso a comercios y hostelería de vacunados, inmunizados y no vacunados. R.UNIDO El Gobierno retiró la semana pasada la mayoría de restricciones para minimizar contagios en Inglaterra, donde reside más del 83 % de los 67 millones de personas del Reino Unido. Las mascarillas han pasado a ser opcionales tanto en espacios interiores como exteriores y se ha dejado de exigir una prueba de vacunación o test negativo a la entrada de eventos multitudinarios. ESPAÑA El Consejo de Ministros español eliminará la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores el martes que viene, una medida que entrará en vigor el jueves 10 de febrero, explicó hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Las mascarillas son obligatorias al aire libre, salvo que se esté practicando deporte individual o en espacios naturales, desde el pasado 24 de diciembre. Fue una de las medidas que el Ejecutivo acordó con los responsables autonómicos para frenar el avance de la sexta ola. AUSTRIA Austria mantiene la obligación de llevar una mascarilla de tipo FFP-2 en los espacios interiores y en el transporte público, así como en el exterior cuando no sea posible mantener una distancia de protección de dos metros con otras personas. La medida rige para los mayores de catorce años, mientras que los niños de entre seis y catorce pueden usar una mascarilla quirúrgica, algo que también se aplica a mujeres embarazadas. POLONIA En Polonia también rige la obligatoriedad de llevarlas en interiores y también en espacios públicos donde exista un contacto estrecho con otras personas, como en el transporte público, escuelas y universidades, cines y teatros, comercios y oficinas públicas. PAÍSES BAJOS El uso obligatorio de mascarillas en Países Bajos se aplica solo en la actualidad a los espacios cerrados de acceso al público, aunque se recomiendan en zonas aglomeradas al aire libre, como las calles comerciales. BÉLGICA En Bélgica, el uso de mascarilla actualmente no es obligatorio en la vía pública, pero sí que lo es para mayores de seis años en el transporte público y espacios interiores, desde peluquerías a museos, así como en eventos al aire libre. PORTUGAL En Portugal es obligatorio todavía el uso de mascarilla en la calle, aunque desde este jueves ya no es necesario presentar un test negativo para ingresar por vía aérea en el país. EFE int/jgb/ig (foto)