La CE reafirma su compromiso contra la mutilación genital femenina

Bruselas, 4 feb (EFE).- La Comisión Europea reafirmó hoy el "firme compromiso" de los países miembros de la Unión Europea en la lucha por la erradicación completa de la mutilación genital femenina en todo el mundo, una práctica reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En una declaración conjunta en vísperas del Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora el próximo domingo, el Ejecutivo comunitario aseveró que la escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos es un delito "horrible" y "sin justificación" que debe ser detenido de inmediato. "La mutilación genital femenina es un delito y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Debemos detenerla. No hay justificación para una práctica tan horrible", sostuvo la Comisión en su comunicado. La Comisión recordó que las víctimas de este procedimiento sufren consecuencias negativas muy graves que ponen en riesgo su vida y su bienestar, que afectan a su salud física y mental, con riesgo de padecer infecciones, dolores crónicos e infertilidad, y que en algunos casos pueden incluso provocarles la muerte. Asimismo, lamentó que la covid haya frenado el proceso de erradicación de esta práctica, que en los últimos años se había acelerado con los cambios en las normas culturales de comunidades de África, Oriente Medio y Asia, donde se concentran 200 millones de mujeres y niñas que son objeto de esta forma de violencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, el Ejecutivo comunitario insistió en que mantener el acceso a los servicios de prevención, protección y atención sigue siendo "más importante que nunca" en tiempos de confinamientos, restricciones de movilidad y cuarentenas. "La mutilación se lleva a cabo erróneamente por una variedad de razones culturales, religiosas o sociales en niñas entre la infancia y los 15 años de edad. Constituye una forma de abuso infantil y de violencia contra la mujer", reza el texto. La Comisión advirtió de que la mutilación genital femenina es un problema mundial que también existe en Europa, donde estima que viven 600.000 mujeres que han sido víctimas de esta práctica y otras 180.000 niñas que corren el riesgo de serlo en 13 países del continente. Sin embargo, tipificar este procedimiento como delito es obligatorio en virtud del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, un tratado firmado por todos los países de la UE y que hasta el momento ha sido ratificado por 21 Estados miembros. Por ello, el Ejecutivo comunitario trabaja actualmente con el Consejo de Europa para que los Veintisiete se adhieran en su totalidad al Convenio, según aseguró en su comunicado, y tiene previsto presentar una propuesta para combatir la violencia machista y doméstica, así como una recomendación específica sobre prevención de prácticas nocivas. "Poner fin a todas las formas de violencia de género, incluida la mutilación genital femenina, está en el centro de las políticas de igualdad de la Unión Europea. No podemos tolerar la violencia contra las mujeres y las niñas", sentenció la Comisión en su declaración. EFE fhg/jaf/si