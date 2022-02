La artista Bianca Marroquín es premiada por estrechar los lazos entre México y EE.UU.

Nueva York, 4 feb (EFE).- La actriz y cantante mexicana Bianca Marroquín, estrella durante veinte años del musical "Chicago" y una de las latinas más conocidas de Broadway, fue homenajeada este viernes durante un acto en Nueva York, por contribuir a estrechar los lazos entre su país y Estados Unidos. Marroquín, que creció entre los dos mundos ya que vivió entre Matamoros y Brownsville, ciudades en la frontera texana, recibió hoy el premio "Mister Amigo", que se concede desde el 1964, por su extensa y exitosa carrera en los escenarios de Broadway y la televisión y por ayudar a forjar lazos de amistad entre Estados Unidos y México. El premio, que otorga cada año la Asociación Mister Amigo con sede en Brownsville en un evento de dos días en esa ciudad, se trasladó por primera vez a Nueva York, donde vive la artista y donde sigue actuando en el musical "Chicago". La artista recordó hoy a su madre durante el acto, en el consulado mexicano, cuando vivían en Matamoros y cruzaba cada mañana el puente internacional que une a México con EE.UU para asistir a la escuela. "Mi madre nos decía que éramos privilegiados porque crecimos en medio de dos mundos, de dos culturas, dos tradiciones e idiomas. Decía que existe México y Estados Unidos y (lo de) en medio, la vida de la frontera, y eso es otro mundo", recordó. Dijo que cruzaba varias veces al día el puente pero no fue hasta que crecieron que comprendieron el legado de "la riqueza de ser de los dos mundos". "Era una manera mágica de crecer" afirmó Marroquín, que como parte del premio participará en los dos días 26 y 27 de febrero en el Día del Charro, un festival que la asociación celebra en Brownsville, Texas. También recordó que de niña siempre quiso ser bailarina, lo que pudo lograr con el apoyo de sus padres, y que tras debutar en Broadway, en 2002, no por ello dejó de actuar en México. "Quería hacer una carrera que me permitiera regresar a México. Estoy orgullosa de lo que soy y quiero seguir celebrando" sus dos culturas, sostuvo en el acto encabezado por el cónsul mexicano y representantes de la Asociación Mister Amigo. Antes que Marroquín , ha habido 57 mexicanos que han recibido el premio, entre ellos el expresidente Miguel Alemán, el actor Mario Moreno "Cantinflas", el presentador de televisión Raúl Velasco, los cantantes Vicente Fernández, Juan Gabriel y Lucero y el excampeón de boxeo Julio César Chávez, último en recibirlo en 2019. En 2020 y 2021 no se entregó debido a la crisis de salud por la pandemia de la covid-19.