Kim Jong-un felicita a Xi Jinping en el día inaugural de los JJOO de Pekín

Seúl, 4 feb (EFE).- El líder norcoreano felicitó hoy al presidente chino por el inicio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín, en un mensaje donde destacó la "indestructible" y "estratégica" relación entre ambos países asiáticos. Kim Jong-un felicitó a Xi Jinping por su éxito en la celebración de la competición internacional a pesar de la gravedad de la crisis sanitaria en el mundo, según informa la agencia estatal de noticias KCNA. Pionyang aprovechó la ocasión para resaltar los lazos existentes entre ambos países y se comprometió a llevar las relaciones a "una avanzada nueva etapa", de acuerdo a la información recogida en la KCNA. Sin embargo, el Comité Olímpico de Corea del Norte no estará presente en Pekín 2022, que da comienzo hoy y se desarrolla hasta el 20 de este mes, y Pionyang tampoco ha informado de si hará llegar una delegación oficial durante la competición. Corea del Norte tampoco participó en los JJOO de Tokio 2020 el pasado verano, lo que llevó al Comité Olímpico Internacional a suspender al país hasta finales de 2022, por no cumplir con la obligación recogida en la Carta Olímpica de enviar una delegación de deportistas, aunque dejó una puerta abierta a aceptar a los deportistas clasificados. A principios de este mes, Pionyang anunciaba que apoyaba la competición celebrada en China, pero que no participaba por "las maniobras de fuerzas hostiles y la pandemia". Al mismo tiempo, el país asiático anunció a principios de año su intención de reforzar las capacidades defensivas, tras lo que inició una serie de pruebas armamentísticas, con lanzamientos de misiles balísticos incluidos, que suponen una vulneración a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea de Sur, Hwang Hee, sí asistirá a la ceremonia inaugural de este viernes en Pekín como representante de la delegación de su país. Seúl esperaba que un encuentro en Pekín 2022 propiciase una interacción con Pionyang y se reactivase el diálogo, en un momento marcado por la tensión en la península debido a los últimos siete lanzamientos realizados por Corea del Norte durante el mes de enero. Desde el inicio de la pandemia Corea del Norte ha interrumpido los intercambios con China, principal socio comercial, como medida para evitar la propagación del virus y se teme por la escasez de productos básicos, mientras que la mayoría de diplomáticos ha abandonado el país.