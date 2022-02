Irlanda-Gales y la Copa Calcuta en Murrayfield abren otra edición incierta

Madrid, 4 ene (EFE).- Los encuentros entre Irlanda y Gales, la defensora del título, y la mítica Copa Calculta en Murrayfield entre Escocia e Inglaterra abren el Seis Naciones 2022 de rugby, torneo emblemático del rugby del Hemisferio Norte que se presenta con uno de los pronósticos más inciertos de los últimos tiempos. Camino de la gran cita, el Mundial de Francia 2023, los 'dragones rojos' galeses, inesperados campeones la pasada edición afrontan el más difícil todavía, con grandes dudas, como para repetir victoria, algo que no logran desde los años 2012 y 2013. Francia, Inglaterra, Irlanda parece que llegan en disposición de luchar por todo, fortalecidas por los magníficos resultados alcanzados ante las potencias del Hemisferio Sur en los amistosos del pasado otoño. Incluso Escocia ha experimentado una progresión notable. La única que encara el torneo sin opciones es Italia, que tratará de evitar una nueva 'cuchara de madera'. El XV del Gallo se presenta como el favorito en los pronósticos. El conjunto de Fabien Galthie ha ganado en consistencia, en regularidad y en poderío defensivo, sin olvidar su magia ofensiva. Además ha conseguido mezclar a jóvenes que son ya una realidad con hombres más experimentados y de gran valor. No gana el Seis Naciones desde 2010 y su evolución ha devuelto el optimismo para volver a coronarse un año antes de su Mundial. Los franceses ganaron a Australia en julio y apabullaron a la todopoderosa Nueva Zelanda en otoño, como hizo también Irlanda, que así mismo vapuleó a los Pumas argentinos. El cuadro de Andy Farrell acumula ocho victorias consecutivas con una ventana otoñal perfecta. Eddie Jones, entrenador de Inglaterra, ha conseguido mover e introducir piezas nuevas en un bloque que parece haber despertado después de su nefasta actuación en 2021. Los triunfos ante Australia y Sudáfrica así lo atestiguan. Ni siquiera la baja del capitán Owen Farrel debe mermar un ápice su candidatura. Pero lo debe demostrar desde el primer momento, y este llega en una nueva edición del partido más antiguo, la Copa Calcuta. Este año se disputará en el templo del rugby escocés, el estadio Murrayfield de Edimburgo. Hace doce meses fue el XV del Cardo el que se llevó los honores al vencer en Twickenham. Tom Curry será el encargado de liderar a Inglaterra ante la baja por lesión de Farrell, mientras que junto a Marcus Smith, la gran esperanza del XV de la Rosa que debutará en el Seis Naciones, se situará el más experimentado Ben Youngs. "Al ser el primer partido, es muy importante para ambos equipos porque queremos tener un comienzo ganador", admitió Eddie Jones, quien valoró a los jóvenes que entran y aseguró que saben que tendrán delante una dura oposición. Escocia se inspira en la victoria del año pasado en el templo del rugby inglés, que tratará de repetir ante sus incondicionales. "Sabemos de lo que supuso ganar en Twickenham para nuestros aficionados y estamos ansiosos por jugar delante de ellos este año, aunque no nos hacemos ilusiones sobre el duro desafío que tenemos por delante contra un rival que derrotó a los campeones del mundo en su última salida", indicó Gregor Townsend, entrenador del XV del Cardo, que volverá a contar con Jonny Gray tras estar lesionado en otoño y que contará con Stuart Hogg como líder tras batir el récord de ensayos ante Japón. El torneo tendrá el pistoletazo de salida en Dublín, donde Irlanda confía en hacer valer el factor campo ante Gales, que no gana en el Seis Naciones en el Aviva Stadium desde hace diez años. Una victoria catapultaría al XV del Trébol y sembraría de más dudas aún a País de Gales en su difícil defensa de la corona. Andy Farrell, técnico de Irlanda, hará debutar como titular al joven ala Mack Hansen, en tanto que Johnny Sexton jugará su partido 102. Capitaneada por primera vez por Dan Biggar en ausencia del lesionado Alun Wyn Jones, formará de entrada con trece de los quince que vencieron a Australia en su primer partido en noviembre, aunque, como admitió el técnico de Gales, Guayne Pivac, se medirán a una Irlanda que es "un equipo muy, muy duro, muy físico", ante el que tendrán que "dar un paso adelante" y "hacerlo durante 80 minutos" siendo "muy disciplinados". El domingo se completará la primera jornada con el partido más desnivelado sobre el papel. Italia, el equipo más débil, acude a Saint Denis con escasas papeletas para la sorpresa. La escuadra de Galthie no ha parado de crecer estos años y debe sellar su primer triunfo sin mayores alteraciones. El objetivo es tener un buen inicio, en cuanto a marcador y juego, para alimentar las opciones después de una década en blanco, aunque deberá confirmarlas de nuevo en casa ante Irlanda e Inglaterra, así como en Edimburgo y Cardiff. Una de sus bazas será precisamente que los dos partidos más comprometidos a priori los jugará como local. Calendario: -- 1ª jornada: . Sábado 5 febrero: Irlanda-Gales (15.15/14.15 GMT) y Escocia-Inglaterra (17.45/16.45) . Domingo 6 febrero: Francia-Italia (16.00/15.00) -- 2ª jornada: . Sábado 12 febrero: Gales-Escocia (15.15/14.15) y Francia-Irlanda (17.45/16.45) . Domingo 13 febrero: Italia-Inglaterra (16.00/15.00) -- 3ª jornada: . Sábado 26 febrero: Escocia-Francia (15.15/14.15) e Inglaterra-Gales (17.45/16.45) . Domingo 27 febrero: Irlanda-Italia (16.00/15.00) -- 4ª jornada: . Viernes 11 marzo: Gales-Francia (21.00/20.00) . Sábado 12 marzo: Italia-Escocia (15.15/14.15) e Inglaterra-Irlanda (17.45/16.45) -- 5ª jornada: . Sábado 19 marzo: Gales-Italia (15.15/14.15), Irlanda-Escocia (17.45/16.45) y Francia-Inglaterra (20.00/19.00).EFE. jap/ea