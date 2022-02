Hernández destaca la lucha antidrogas en Honduras tras el pedido de sanción en EE.UU.

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, contra quien un senador de EE.UU. reclamó sanciones al considerarlo un "importante narcotraficante extranjero", subrayó este jueves que su Gobierno mostró "indicadores clave de éxito" en la lucha antidrogas, reconocidos "públicamente" por Washington. El exgobernante se refirió a los logros de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, luego de que hoy el senador demócrata Bob Menéndez, que preside el comité de Exteriores del Senado de EE.UU., reclamara sanciones contra él. Menéndez, uno de los senadores más influyentes en política exterior, formuló esa petición en una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Específicamente, Menéndez pidió a Blinken y Yellen que revoquen "inmediatamente" cualquier visado de entrada a EE.UU. que pueda tener Hernández y que le impongan sanciones económicas al considerarlo un "importante narcotraficante extranjero". Tras ese pedido, Hernández mencionó hoy en un comunicado los logros en la lucha antidrogas durante su mandato y aseguró que "Washington los ha reconocido públicamente". Según el exmandatario, Honduras se convirtió en el país líder, de acuerdo con su población, en llevar a cabo extradiciones y obligar a los narcos a abandonar sus imperios y entregarse a las autoridades de los Estados Unidos para declararse culpables. "¿Qué es más creíble para usted senador Menéndez: que las transcripciones secretas de la DEA son reales, las estadísticas de EE.UU. son reales y los narcos hondureños están dando falso testimonio con la esperanza de reducir las sentencias y vengarse de quienes los persiguieron?", preguntó el exmandatario. "¿O es más creíble que las principales agencias antinarcóticos de EE.UU. que trabajan en Honduras de alguna manera han estado ciegas a la realidad durante años, emitieron estadísticas falsas al Congreso, elogiaron erróneamente a mí y a mi Gobierno por logros de los que afirmaban haber sido parte?", añade el comunicado. Hernández recalcó que ningún líder involucrado con el narcotráfico impulsaría la extradición, la depuración policial y leyes contra el lavado de activos, como asegura haberlo hecho él. RESPUESTA A MENÉNDEZ Ante la solicitud del senador, Hernández le "recordó la lucha contra el narcotráfico que han emprendido de forma conjunta con los operadores de Justicia hondureños, la cual ha sido respaldada por el Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el senador Menéndez con quien se reunió 2013 con el objetivo de impulsar la extradición", añade el comunicado. "En mayo de 2013 usted vino a Honduras y me pidió como presidente del Congreso Nacional que presionara para que Honduras hiciera las extradiciones. Nuestros resultados se celebran en Washington", expresó Hernández, además de recordarle al senador que entonces se aprobaron en el Parlamento hondureño "medidas antinarcotráfico en medio de amenazas de muerte", mediante una "votación final" que "se llevó a cabo en una sesión cerrada". "Usted sabe que ningún líder involucrado en el narcotráfico o comprometido por el crimen organizado aprobaría la extradición, arrebataría a la Policía el control de los narcos, aprobaría el decomiso de activos o construiría nuevas prisiones. Y me vio hacer todo eso. Usted sabe quién soy", afirmó Hernández. En su extensa respuesta, Hernández le señala a Menéndez: "usted ha visto los resultados, viendo cómo en Honduras desbaratamos los cárteles de la droga y pusimos a 59 presuntos narcos bajo custodia estadounidense: 28 por extradición, y 31, quienes se rindieron porque sabían que yo era implacable contra el narcotráfico y esperaban buscar un arreglo con los fiscales estadounidenses". Aunque no ha sido públicamente acusado por la vía judicial, fiscales de Nueva York han vinculado a Hernández con las actividades de narcotráfico por las que fue condenado en 2021 a cadena perpetua, más otros 30 años de cárcel, su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, exdiputado de su país. El expresidente siempre ha rechazado las acusaciones que le han hecho en Estados Unidos.