Hazard, de la incomprensión ¿al once?

Madrid, 4 feb (EFE).- Eden Hazard no jugó en San Mamés ante el Athletic Club pese a la ausencia de Karim Benzema y el cansancio acumulado de Vinícius Junior y Rodrygo Goes tras jugar con Brasil y completar un vuelo transoceánico, pese a ser el jugador que impulsó la presencia del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa con su gol en la prórroga al Elche, pero el belga puede pasar en horas de la incomprensión al equipo titular. Es a lo que está forzado a acostumbrarse Hazard en el Real Madrid, sin continuidad por sus lesiones o por la falta de confianza del entrenador. Alejado del rol con el que llegó a la casa blanca al no responder nunca con rendimiento en el terreno de juego, en lo que va de año participó en cuatro partidos, con dos titularidades, y estando en plenitud física se quedó sin minutos en otros cuatro encuentros. Los malos resultados pasan factura a algunos jugadores. Hazard estuvo presente en la segunda parte del primer partido de 2022, en el Coliseum Alfonso Pérez, cuando entró por Marco Asensio tras el descanso. En el estreno copero madridista en Alcoy, fue titular ante el Alcoyano. Quedó demostrado posteriormente que el técnico italiano Carlo Ancelotti no ve a Eden para citas de enjundia. Sin minutos en el duelo liguero ante el Valencia ni uno solo en toda la Supercopa de España, ausente en el clásico de semifinales ante el Barcelona y en la final que significó el primer título del curso del equipo blanco frente al Athletic. Su reaparición se produjo en la Copa del Rey para rescatar al Real Madrid con su primer gol que da un triunfo frente al Elche. Entró en la prórroga por el brasileño Rodrygo y fue clave para la remontada en inferioridad numérica en el estadio Martínez Valero. Ese tanto le dio la titularidad precisamente ante el Elche en Liga y, de nuevo, apagón. En San Mamés este jueves, donde brilló y dejó detalles de calidad en Liga, calentó en la banda sin ser llamado por Ancelotti para incorporarse al encuentro. Su incomprensión coincide con la de miembros del club, que comentaron a Efe la dificultad que tienen para comprender la gestión que está haciendo el técnico italiano de Hazard y Gareth Bale, respetando las decisiones del máximo responsable de la faceta deportiva. En la 'montaña rusa' en la que se ha instalado, Hazard puede tener otra titularidad tras ser descartado en un momento importante. La baja por sanción del brasileño Vinícius ante el Granada deja libre la posición natural de Eden, que tiene firmes opciones de jugar. Marco Asensio regresó estrenando posición de 'falso nueve' en Copa del Rey sin poder brillar y el brasileño Rodrygo acusó el desgaste reciente y no apareció en ningún momento del duelo ante el Athletic. Es uno de los cambios que introducirá por obligación Ancelotti, que además puede modificar los laterales con Dani Carvajal con más ritmo de entrenamientos tras superar el coronavirus y Marcelo como opción en el lateral izquierdo tras perderse la cita de Copa del Rey por sanción.