Gobierno chileno desestima críticas al Canciller en plena crisis migratoria

Santiago de Chile, 4 feb (EFE).- El ministro de Interior chileno, Rodrigo Delgado, respondió este viernes a las críticas de la oposición por la ausencia del Canciller, Andrés Allamand, en medio de la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera norte, señalando que "se encuentra haciendo uso de su feriado legal". "El Canciller Allamand está haciendo uso de sus vacaciones. Él si bien es cierto está designado en un nuevo cargo (...) aún no asume esas funciones y entiendo que en el marco de ese feriado legal tuvo una reunión protocolar (...) tal cual lo puede hacer cualquier funcionario público", afirmó el secretario de Estado. Los dichos de Delgado hacen referencia a la reunión que sostuvo Allamand como secretario general electo de la Secretaría General Iberoamericana con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, en Madrid el pasado jueves. Al conocerse el encuentro, parlamentarios de oposición esgrimieron cuestionamientos al jefe de Relaciones Exteriores por ausentarse cuando la crisis en la frontera norte por el ingreso irregular de migrantes y marchas xenófobas se acentuaba con el transcurso de las horas. "Claramente hay un notable abandono de deberes", señaló el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, que no descartó estudiar el ingreso de una acusación constitucional en contra de Allamand. "Debió haber renunciado en cuanto asumió cargo internacional en Madrid y no ser un ministro de Relaciones Exteriores ausente", declaró por su parte el diputado democristiano Gabriel Ascencio. Desde febrero del año pasado, la zona de Colchane y Pisiga Carpa, ubicada en pleno altiplano chileno, es el epicentro de una crisis migratoria que se agudizó con el paso de los meses y que a la fecha tiene a cientos de personas indocumentadas asentadas en espacios públicos de varias ciudades del norte. Los inmigrantes, que viven en precarias condiciones, han sufrido además ataques xenófobos por parte de grupos violentos, como el que tuvo lugar en septiembre de 2021 cuando quemaron la carpas y pertenencias personales de un grupo de venezolanos tras una marcha "antimigración". Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. EFE ssb/laa