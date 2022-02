Expertos consultados por el BCE revisan al alza la inflación en 2022 al 3 %

Fráncfort (Alemania), 4 feb (EFE) .- Expertos en previsiones económicas consultados por el Banco Central Europeo (BCE) revisan al alza sus pronósticos de inflación y prevén ahora un crecimiento del 3 % en 2022 (1,9 % en la encuesta anterior del cuarto trimestre). El BCE informó este viernes de que los especialistas han revisado al alza sus pronósticos de inflación general hasta 2026 y también los de inflación subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco. Asimismo, han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para este año y al alza para el 2023. Los expertos pronostican una inflación del 1,8 % en 2023 (1,7 % en la encuesta anterior), y del 1,9 % en 2024 (no había cifras para el 2024 en la encuesta anterior). Los encuestados atribuyeron las revisiones al alza principalmente a los aumentos en los precios de la energía y el impacto de los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Asimismo prevén una inflación media a largo plazo, en el 2026, del 2 % (1,9 % en la encuesta anterior del cuarto trimestre). Respecto a la inflación subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como son la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, prevén un 2 % en 2022 (1,5 %), un 1,8 % en 2023 (1,6 %) y un 1,9 % en 2024. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció el jueves que la situación ha cambiado, que hay riesgos al alza para los precios y no descartó una subida de los tipos de interés en 2022 como había hecho hasta ahora. Los expertos consultados por el BCE prevén ahora que la economía de la zona del euro crecerá en 2022 un 4,2 % (4,5 %); en 2023 un 2,7 % (2,2 %); en 2024 un 1,7 %, y en 2026 un 1,5 % (1,5 %). Los encuestados esperan que la variante ómicron de la covid-19 resulte en una ralentización temporal del crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2021 y en el primer trimestre de 2022, pero que repuntará en el segundo y tercer trimestre de 2022. Mantienen las expectativas de que la actividad económica superará el nivel anterior a la pandemia del cuarto trimestre de 2019 en el cuarto trimestre de 2021. Y consideran que el producto interior bruto (PIB) superará el ritmo esperado antes de la pandemia en 2023, en la encuesta anterior dijeron que lo haría en 2024. El desempleo se situará en el 7,2 % en el 2022 (7,4 %); en el 6,9 % en el 2023 (7,2 %), y en el 6,8 % en 2024. Las perspectivas de desempleo a largo plazo caen al 6,7 % (7 %). El BCE condujo la encuesta entre el 7 y el 13 de enero de este año y recibió 62 respuestas de expertos de instituciones financieras y no financieras de la Unión Europea (UE). EFE aia/fp