Experta alienta a empresarios hispanos a ejercitar los músculos del cambio

Miami, 3 feb (EFE).- Las corporaciones deben adoptar y promover un "cambio de mentalidad" para prosperar en una economía global que se transforma rápidamente, dijo este jueves en Miami la española Pilar Jericó, autora de libros como "La Nueva gestión del talento: construyendo compromiso". Premio Nacional de Management en España y autora de varios "best sellers", Jericó fue la oradora principal en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y la Asociación de Mujeres Ejecutivas Hispanas (WhE), y que reunió en el campus Wolfson de la universidad Miami Dade College (MDC) a ejecutivos y empresarios hispanos. Jericó habló sobre la importancia de adoptar una mentalidad que asuma el cambio, no como una amenaza o un inconveniente, sino como una oportunidad para aprender. "Muchas empresas invierten millones en iniciativas de transformación que fracasan debido, en gran parte, a equipos que no han aprendido a asumir el cambio", explicó la autora de "No miedo: en la empresa y en la vida". "El cerebro humano está programado para la supervivencia, no para la felicidad. Es por eso que el cambio, a menudo, puede asustarnos o abrumarnos. Lo vemos como un ataque a nuestra preciosa zona de confort y nos ponemos a la defensiva", subrayó. Tras alentar a entrenar los "músculos de cambio", Jericó recomendó no pasar más de tres años en un trabajo determinado, porque la renovación es un antídoto contra el aburrimiento. "Aceptar el cambio es una habilidad que podemos practicar durante los momentos tranquilos en el trabajo y luego introducirla en nuestras rutinas diarias, como, por ejemplo, tomar una ruta diferente a casa o escuchar un tipo diferente de música. Sea lo que sea, siempre y cuando sea algo diferente", acotó. EFE ar/msc (foto)