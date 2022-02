Erdogan acusa a Occidente de no contribuir a resolver la crisis en Ucrania

Ankara, 4 feb (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó hoy a Occidente de no haber hecho hasta ahora nada para resolver la crisis entre Ucrania y Rusia, y afirmó que sin Angela Merkel, Europa ya no tiene a un líder que pueda resolver el asunto. "Lamentablemente, hasta ahora Occidente no ha contribuido en nada a la resolución de este asunto, solo ha metido palos en las ruedas, podríamos decir," dijo el mandatario a un grupo de periodistas durante su vuelo de regreso de Kiev, donde se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. "Europa tiene un serio problema respecto al liderazgo para resolver este asunto. Antes podíamos ver a (la canciller alemana, Angela) Merkel saliendo al paso, ella sí podía tener la llave para una solución. Pero sin ella ya no queda ningún líder en este momento", consideró Erdogan, según informa la agencia Anadolu. Tampoco el presidente estadounidense, Joe Biden, "ha mostrado hasta ahora una postura positiva" para resolver el conflicto, agregó. Con todo, Erdogan se mostró optimista respecto a una resolución de las tensiones en Ucrania con mediación turca. "Si nos asignan ese rol mediador, lo aceptaremos y asumiremos la función que nos corresponda", dijo Erdogan. El presidente aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha aceptado su invitación de viajar a Turquía tras volver de su viaje a China, iniciado hoy. "Ahora habrá que decidir una fecha. Luego queremos hacer un encuentro de alto nivel para reunir a Putin y Zelenski. Con Zelenski estamos de acuerdo en este sentido", dijo Erdogan. "Si podemos hacerlo a alto nivel, sin bajar a niveles inferiores, creo que los resultados pueden ser una nueva oportunidad para la región. Esta esperanza ha surgido en mi reunión con Zelenski", agregó el presidente. EFE dt-iut/as/alf