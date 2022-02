Embajador de EE.UU. pide entender a López Obrador sobre reforma eléctrica

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió este jueves entender las razones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre su reforma eléctrica y dijo que "tiene razón al decir 'vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo'". Hace dos semanas, el mandatario mexicano explicó que la reunión que sostuvo con la secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, sirvió para que Estados Unidos entienda que la reforma energética mexicana busca "desterrar la corrupción". La propuesta de reforma, enviada en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a CFE, empresa del Estado. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados. Luego de una visita a la Cámara de Diputados, en la que se reunió con el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, Salazar dijo a medios que no había asistido al recinto para hablar de la reforma eléctrica. "No vine a hablar de eso, (solo) hago un comentario de la reforma", expresó. En su comentario, Salazar dijo que "las leyes siempre necesitan reformarse, de aprender de la experiencia". "Yo fui uno de los autores de la leyes de energía y energía renovable en Estados Unidos, como senador en el 2005, 2006, 2007, ya hace muchos años, y esas leyes se tienen que revisar y reformar, porque en el tiempo la experiencia nos da un aprendizaje grande", dijo. Recordó que México ya tiene con esta ley desde 2013 y dijo que "el presidente López Obrador tiene razón de decir: 'Vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo'". "Entonces, este proceso que existe ahora, que el presidente ha planteado, se tienen que entender las razones de él. Yo fui senador e hice este proceso, lo hice ya tres veces, fue de los más grandes de los Estados Unidos", declaró el embajador Salazar recordó que con los foros, un parlamento abierto que se llevaban a cabo sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, "se va entendiendo más (la iniciativa presidencial). Se va al Senado y se va entendiendo hasta más". Salazar dijo que acudió al Congreso “por la relación que existe entre México y los Estados Unidos. Los dos presidentes, el presidente Biden y el presidente López Obrador, están enlazados con la misma visión de que el poder del mundo, de la democracia, del bienestar del pueblo existe aquí, entre México, Estados Unidos y Canadá”. El miércoles, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicano denunció que hay 150 proyectos de energía limpia detenidos con un valor de 40.000 millones de dólares ante la incertidumbre de la política energética. El líder de la cúpula empresarial, Carlos Salazar, participó en el foro "Impactos económicos y financieros para la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la hacienda pública de las reformas eléctricas". "Que todos los mexicanos tengan acceso a suficiente energía barata y limpia. Queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México", opinó Salazar en el Congreso. EFE jmrg/rrt (foto)