El Sporting de Sarabia, Porro y Adán, al acecho de un Oporto imbatido

Brian Bujalance Lisboa, 4 feb (EFE).- El Sporting de Portugal, donde militan los españoles Sarabia, Porro y Adán, es el único que aguanta el tirón del líder, el Oporto, que aún no conoce la derrota en Liga, mientras el Benfica, a doce puntos del primer puesto, afronta la 21ª jornada sumido en una crisis de resultados. Los "dragones" llegan al partido del próximo domingo contra el Arouca después de numerosas altas y bajas en la plantilla tras el mercado de invierno. Se han incorporado los atacantes brasileños Fernando Andrade y Galeno, el ex central del Villarreal Rúben Semedo y el centrocampista Stephen Eustáquio, internacional con Canadá. La incógnita de los blanquiazules pasa por el efecto que puedan tener las salidas millonarias de sus principales estrellas en el mercado que acaba de concluir: el colombiano Luis Díaz (Liverpool), el interior mexicano Tecatito Corona (Sevilla) o el medio internacional portugués Sérgio Oliveira (Roma). El Oporto es un líder sólido con 56 puntos y lleva quince victorias consecutivas en la Liga. El último pinchazo lo tuvo el 11 de septiembre pasado, cuando empató con el Sporting. Precisamente, el Sporting también juega su encuentro el domingo y lo hará contra el Famalicão, después de golear la pasada jornada al colista Belenenses. La afición de "los leones" está ansiosa por ver sobre el césped de Alvalade a sus nuevas incorporaciones: el argelino Slimani, un viejo conocido de los lisboetas; y el inglés Marcus Edwards, una de las perlas de las categorías inferiores de Inglaterra formada en el Tottenham. En el punto de mira, el choque que protagonizarán el lunes el conjunto del Tondela que entrena el español Pako Ayestarán y el Benfica. Los encarnados no acaban de coger velocidad de crucero y en los últimos cinco encuentros ligueros suman dos victorias, un empate y dos derrotas. Miran desde muy lejos al líder y tienen puesto un ojo en la Liga de Campeones, ya que se enfrentarán en octavos al Ajax de Amsterdam y el partido de ida será en el Estadio da Luz el próximo 23 de febrero. Para el viaje a Tondela, el Benfica no contará con el medio luso internacional João Mário, positivo de covid. Por su parte, el Tondela tendrá a su disposición los últimos fichajes: el venezolano Matías Lacava, el brasileño Marcelo Alves, el español Javier Avilés y el medio francés Sessi D'Almeida. La vigésima primera jornada arranca este sábado con un choque en la mitad de la tabla, ya que los insulares del Marítimo (noveno) reciben al Estoril Praia (séptimo). Podría ser el partido del debut del extremo español Jordi Mboula, jugador cedido por el Mallorca que se formó en la cantera del FC Barcelona. El Paços de Ferreira, reforzado con el argentino Nico Gaitán y el español del Granada Adrián Butzke, recibe el sábado al Portimonense, mientras que el Braga hará lo propio con el Vitória de Guimarães. Los enfrentamientos del domingo comenzarán con el partido entre el Gil Vicente y Santa Clara, mientras que el Boavista recibirá al Vizela. La jornada concluirá el lunes con el choque entre los dos equipos que cierran la tabla y están en puestos de descenso directo, Moreirense y Belenenses. EFE bbo-cgg/ea