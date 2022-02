El líder del centroderecha portugués anuncia su salida tras perder elecciones

Lisboa, 3 feb (EFE).- El líder del Partido Socialdemócrata (PSD, centroderecha) de Portugal, Rui Rio, anunció hoy que no ve sentido a su continuidad después de la derrota electoral y pidió que se convoquen primarias a más tardar en julio, a las que no se presentará como candidato. "No veo ninguna utilidad en completar mi mandato porque no hay ningún objetivo concreto a seguir y el partido tiene que tener un objetivo", anunció en rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Política de la formación. Rio lidera desde hace cuatro años el PSD, que en las elecciones del pasado domingo consiguió cerca del 29 % de los votos, más de diez puntos de diferencia con los socialistas, que lograron la mayoría absoluta. "Está claro que no seré el próximo candidato del PSD a primer ministro y que no seré candidato a las próximas primarias", dijo Rio, que fue reelegido presidente del PSD el pasado diciembre y tenía mandato hasta finales de 2023. El PSD reunirá a su Consejo Nacional el 19 de febrero para que decida convocar primarias y Rio pidió agilidad. "No vamos a eternizar esto", dijo el actual líder, que considera que las primarias deben ser realizadas a más tardar en julio, antes de las vacaciones de verano. Rio ya había asegurado este miércoles que asumiría como diputado y estaría en funciones durante la votación del Presupuesto de 2022 en el Parlamento, uno de los primeros trabajos que tendrá que asumir la nueva Cámara. "No abandono, tengo sentido de responsabilidad", dijo este jueves, y señaló que aceptará cualquier fecha que se decida para las primarias "en el límite de lo razonable". El PSD consiguió 76 de los 230 diputados de la Cámara -cinco de ellos procedentes de coaliciones con los democristianos en Madeira y Azores-, frente a los 117 de los socialistas. Todavía queda por escrutar el voto exterior, que atribuye otros cuatro diputados, que se suelen repartir a medias entre socialistas y centroderecha. De esta forma, está previsto que el PSD quede por debajo de los 79 escaños que tenía la pasada legislatura. Rio (Oporto, 1957) sucedió en la presidencia del PSD al ex primer ministro Pedro Passos Coelho en 2018 y desde entonces ha superado otras dos elecciones primarias dentro del partido, las últimas hace sólo dos meses. Antes había ejercido varios cargos dentro del partido y ganó reconocimiento durante su etapa como alcalde de Oporto (2002-2013).