El Gobierno de Montenegro afronta su probable caída tras la fractura interna

Belgrado, 4 feb (EFE).- El Gobierno de Montenegro tiene pocas opciones de superar la moción de confianza que afronta hoy en el Parlamento, ya que a ella se ha unido una de las fuerzas que componen la coalición, lo que previsiblemente llevará a la formación de un nuevo Ejecutivo. La alianza de centroizquierda "Negro sobre Blanco" considera que el Gobierno, del que forma parte junto con otra fuerza progresista y un bloque pro ruso y pro serbio, no tiene el apoyo suficiente para seguir en el poder. Por ello, propone formar un nuevo Ejecutivo, que no tendría mayoría, pero sí el apoyo tácito de Partido Democrático de los Socialistas (DPS), la principal fuerza parlamentaria, con 30 diputados, y que fue expulsado del poder en diciembre de 2020 tras tres décadas dominando la política montenegrina. Para que la moción contra el Ejecutivo prospere necesita el respaldo de 41 de los 81 diputados del Parlamento, los mismos que tiene la todavía coalición gobernante. El resto de partidos de la coalición acusan a "Negro sobre Blanco" de estar maniobrando para facilitar el retorno al poder del DPS, liderado por Milo Djukanovic, jefe de Estado y hombre fuerte del país desde hace 30 años. El actual gobierno, donde conviven fuerzas progresistas y partidos pro rusos, y el DPS protagonizan un duro enfrentamiento político que se manifiesta en una creciente polarización de la sociedad. Djukanovic lidera un bloque más nacionalista que denuncia que las fuerzas pro rusas y pro serbias amenazan con diluir la identidad de Montenegro. El actual Gobierno de tecnócratas ha estado marcado por la división y la inestabilidad desde que fue formado el pasado diciembre. El primer ministro, Zdravko Krivokapic, ha pedido que el Parlamento vote hoy acortar la legislatura y celebrar elecciones anticipadas en mayo para superar la crisis política, aunque no se espera que esa propuesta sea aprobada. Según un sondeo publicado hoy por el portal Vijesti, el 47,6 % de los montenegrinos prefiere elecciones, frente al 27,7 % que quiere que el Ejecutivo continúe y el 12,5 que apoya a un nuevo Gobierno. Montenegro, con sólo 620.000 habitantes, es miembro de la OTAN desde 2017 y candidato a entrar en la Unión Europea. EFE sn/as/pi