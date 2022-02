El FMI dice que su principal objetivo en Argentina es combatir la inflación

Washington, 3 feb (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que el principal objetivo del principio de acuerdo alcanzado con el Gobierno de Argentina es sacar al país "de este camino tan peligroso de elevada inflación". En declaraciones a los medios, Georgieva calificó el acuerdo de "pragmático" y defendió que "ayudará a Argentina a lidiar con sus problemas estructurales más significativos". La directora del FMI admitió, sin embargo, que existen limitaciones a lo que puede conseguirse en el futuro más cercano y que los negociadores del Fondo tuvieron que "calibrar el programa" para que este tuviese posibilidades reales de ser implementado. "Es la importancia de tener expectativas realistas. No acudas (a negociar) únicamente con tu posición de partida porque luego las cosas se pueden volver peores", indicó en referencia al préstamo realizado por parte del Fondo a Argentina en 2018. "¿Cuál es la alternativa?", se preguntó de forma retórica Georgieva, para responderse a sí misma que no existe alternativa y que si no se hace nada "la situación se deteriora y la pobreza sigue aumentando". El Gobierno de Alberto Fernández anunció el viernes pasado un principio de acuerdo alcanzado con el FMI para refinanciar el crédito otorgado en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri (2015-2019). El anuncio se realizó tras meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del Gobierno de extender los plazos de pago, ante la escasez de recursos para pagar los vencimientos, comenzando por el de marzo próximo, en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace cuatro años. Este lunes, Máximo Kirchner -hijo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la también exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández- renunció como jefe del grupo oficialista en Diputados con una carta con fuertes críticas a la negociación con el FMI.