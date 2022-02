El estadounidense Jimmy Stanger toma el liderato del PGA Panama Championship

Ciudad de Panamá, 3 ene (EFE).- El estadounidense Jimmy Stanger se convirtió este jueves en el primer líder del Panama Championship de golf, tercera etapa del Korn Ferry Tour de la PGA que se juega en el Club De Golf de Panamá. Stanger firmó una tarjeta de 64 golpes, seis bajo el par. Durante su recorrido, su mejor exhibición la ofreció en los hoyos 2, 3, 4, 11, 15 y 17 en los que sumó birdies, y un bogey en el 16. Los estadounidenses David Kocher, Matt McCarty, Taylor Montgomery y Zack Fischer y el chino Carl Yuan, con un golpe menos, comparten la segunda plaza tras la primera ronda. El ganador de la primera parada del Korn Ferry Tour, el estadounidense Akshay Bhatia, finalizó esta primera ronda en la posición 44 con 69 golpes (un bajo par). Stanger se mostró sólido, a pesar del sofocante calor y la humedad de la capital panameña. El mejor latinoamericano fue el argentino Fabián Gómez, que terminó el curso con tres impactos bajo el par. Gómez dijo a Efe que la humedad afectó a los participantes. "Jugué bien arriba de green, erré algunos tiros, pero me ayudó bastante el 'putt', que es lo principal en el juego", añadió. El puertorriqueño Rafael Campos, quien terminó en el puesto 28 con 68 golpes (dos bajo par) se declaró satisfecho con su desempeño. "No hubo mucho viento durante el día, pero cuando empiece a soplar en estos días, pues se verán las garras del campo", dijo a Efe. El torneo, que se juega desde este jueves en territorio panameño, reúne a 144 golfistas profesionales de diversas partes del mundo y reparte una bolsa de 750.000 dólares, de los cuales 135.000 serán para el ganador. Korn Ferry Tour de la PGA es la tercera parada de este circuito de ascenso al PGA Tour en los Estados Unidos. - Clasificación: .1. Jimmy Stanger (EU) 64 (-6) .2. David Kocher (EU) 65 .+. Matt McCarty (EU) 65 .+. Carl Yuan (CHN) 65 .7. Kris Ventura (NOR) 66 ... 15. Fabián Gómez (ARG) 67 (-3) 28. Julio Etulain (ARG) 68 (-2) .+. Jesús Rodríguez (MEX) 68 .+. Rafael Campos (PR) 68 44. Akshay Bhatia (EU) 69 (-1) 70. Patrick Fishburn (EU) 70 .+. Marcelo Rozo (COL) 70