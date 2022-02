El DUP ve "difícil" su regreso al Gobierno si no hay cambios en el Brexit

Dublín, 4 feb (EFE).- El líder del mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), Jeffrey Donaldson, advirtió este viernes que ve "difícil" que su formación vuelva al Gobierno norirlandés compartido con nacionalistas si no se solucionan los "problemas" que está causando el Protocolo de Brexit en la provincia británica. Donaldson hizo esas declaraciones después de que su compañero Paul Givan presentase este jueves su dimisión como ministro principal, lo que ha provocado la caída del Ejecutivo y ha tensado la negociación que mantienen la UE y el Reino Unido sobre esta cuestión. "He retirado al ministro principal porque no se están abordando los problemas del protocolo, a pesar del compromiso y promesas efectuadas por el primer ministro (británico, Boris Johnson)", declaró el líder unionista a la cadena BBC Radio Ulster. Avisó de que, debido a "la inestabilidad que genera el protocolo", Bruselas y Londres deben encontrar una solución antes de que Irlanda del Norte celebre el próximo 5 de mayo elecciones autonómicas, pues, de lo contrario, "será difícil para nosotros formar gobierno". La dimisión de Givan ha provocado la salida automática también del Ejecutivo autónomo de la viceministra principal, la dirigente del nacionalista Sinn Féin Michelle O'Neill, lo que sume a la provincia en una nueva crisis institucional. El Sinn Féin, contrario al Brexit pero partidario del protocolo, ha dicho que se deberían adelantar los comicios, en los que podría convertirse por primera vez en la historia de la región en la mayor fuerza política, según las encuestas. De hecho, los otros tres partidos que forman el Gobierno también entienden que la crisis creada por el DUP responde a una maniobra electoral diseñada para lavar su imagen por la gestión del Brexit y esconder las luchas internas que lo han desgastado en los últimos meses. El protocolo, que entró en vigor el 1 de enero de 2021 junto con el resto de acuerdos del Brexit, obliga a revisar las mercancías que llegan a Irlanda del Norte desde las islas británicas para evitar la entrada incontrolada de productos al mercado comunitario europeo. No obstante, la nueva burocracia ha provocado escasez de productos y tensiones políticas en la región, sobre todo en la comunidad unionista-protestante, que ve peligrar su posición dentro del Reino Unido, más aún cuando el Brexit ha impulsado el objetivo histórico de los nacionalistas para reunificar la isla de Irlanda. EFE ja/vg/fp