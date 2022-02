El Congreso de Perú rechaza pedido de presentación del primer ministro

Lima, 4 feb (EFE).- El Congreso de Perú rechazó este viernes un solicitud del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, para que le permita exponer este sábado su política general de gobierno y pedir el voto de confianza del pleno parlamentario. La decisión fue anunciada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien señaló que "mañana, definitivamente, no" se aceptará que Valer se presente ante el pleno. Alva recordó que el primer ministro envió un oficio pidiendo la autorización, pero dijo que "normalmente estas cosas no se hacen por escrito, se coordina la reunión y es un acuerdo verbal de acuerdo a la agenda" del Congreso. "Nos extraña desde el punto de vista que ayer, como se hace normalmente, mencionó que iba a tener una ronda de reuniones con todas las bancadas parlamentarias para explicar la política antes de la fecha que se acuerde para presentarse el gabinete", comentó. La presidenta del Congreso agregó que la junta de portavoces se reunirá próximamente para revisar su agenda y establecer una fecha para la presentación del primer ministro. Valer, quien asumió el cargo el pasado martes, llegó este viernes de manera sorpresiva hasta el Palacio Legislativo para entregar el oficio en el que expresó su intención de presentarse este sábado. En ese sentido, Alva también cuestionó que el primer ministro haya señalado previamente que su presencia en el cargo era una "bala de plata" que, en caso de que se le niegue la confianza, podría permitir al presidente de Perú, Pedro Castillo, cerrar el Congreso. "Exigimos desde el Congreso que el presidente deslinde de estas declaraciones. Queremos saber si esto es realmente lo que quiere el Poder Ejecutivo: amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza nombrando a este premier que no es el idóneo", enfatizó Alva. La presidenta del Legislativo, quien estuvo acompañada por representantes de diferentes bancadas, agregó que los congresistas van "a defender" al Parlamento "hasta con la vida, si fuera necesario". "No vamos a permitir que la democracia se interrumpa. Sin Congreso no hay democracia. El presidente Castillo dijo en una entrevista que no tiene pensado cerrar el Congreso", remarcó. La designación de Valer por el presidente Castillo ha desatado una ola de rechazos por las acusaciones que tiene por presunta violencia familiar, que el ministro afirma que no son ciertas y se han lanzado "solo con la intención de hacer daño". Sin embargo, políticos, gremios, organismos civiles, medios de comunicación e incluso representantes del actual Ejecutivo han afirmado que debe dejar el cargo por estas denuncias. Este viernes, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se sumó a esa posición y le pidió a Valer, en un mensaje publicado en su cuenta personal en Twitter, que renuncie al cargo. "Violencia familiar, grave problema que debemos erradicar, afecta a agresores y víctimas, ambos requieren un proceso serio de atención y rehabilitación psicosocial y espiritual. Amigo Héctor Valer, es necesario dé usted un paso al costado en la PCM", escribió Sánchez Posteriormente, la cuenta oficial en Twitter de la Cancillería peruana publicó una "condena y rechazo" del ministro peruano de Exteriores, César Landa, a "todo tipo de violencia contra la mujer y la familia". "Como ministro de Estado, reafirmo el compromiso del Perú con los tratados internacionales que sancionan estos actos. El ejercicio público requiere de funcionarios libres de estas denuncias", enfatizó Landa. Valer juró el pasado martes como jefe del nuevo gabinete ministerial, en reemplazo de la abogada Mirtha Vásquez, quien renunció a su cargo el lunes tras la dimisión del exministro del Interior, Avelino Guillén. Estas salidas obligaron a Castillo a conformar un tercer equipo de Gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, un periodo en el que ha acumulado varias crisis y que ahora ha llevado a la oposición política a anunciar que presentará una moción para intentar destituirlo. EFE dub/laa