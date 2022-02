El Athletic de Bilbao elimina al Real Madrid de la Copa del Rey

4 feb (Reuters) - Un golazo en el último minuto del suplente Álex Berenguer le dio al Athletic de Bilbao una sorprendente victoria por 1-0 sobre el Real Madrid, eliminándolo de la Copa del Rey en el partido de cuartos de final del jueves.

El Athletic, que eliminó al Barcelona en la ronda anterior, puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas ante el Real Madrid en todas las competiciones durante los dos últimos meses gracias al gol de Berenguer en el último suspiro del encuentro.

El equipo local dominó el partido desde el principio y presionó al Real Madrid hasta que finalmente rompió el empate en el minuto 89, con un disparo de Berenguer a la esquina derecha de la red.

El Athletic se une a Valencia, Rayo Vallecano y Real Betis en la ronda de semifinales. El sorteo tendrá lugar el viernes y las semifinales se disputarán a doble partido.

El Real Madrid se vio claramente perjudicado por la ausencia de Karim Benzema, que sigue recuperándose de una lesión muscular en la pierna, y por un débil rendimiento de Vinicius Jr.

El delantero, de 21 años, parecía sufrir por el desfase horario tras regresar de su reunión con la selección de Brasil a principios de la semana. Rodrygo, por su parte, fue incluido en la lista de convocados apenas unos días después de haber jugado en Sudamérica.

"A partir del minuto 70, estaba bajo control y llegar a la prórroga podía ser ventajoso para nosotros porque ellos habían hecho un desgaste físico grande. El Athletic atacó más en la primera mitad, pero sin grandes ocasiones. Lo que no nos salió fue la salida del balón. Teníamos que haber ido más por dentro, con Courtois y Casemiro, en lugar de por fuera. Lo hablamos en el descanso", dijo a los periodistas el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Preguntado sobre por qué optó por jugar con Vinicius y Rodrygo en lugar de Gareth Bale y Eden Hazard, que han caído en desgracia con el entrenador y se han quedado en Madrid, Ancelotti dijo: "¿Por qué hablas de Jovic, Hazard y Bale? ¿Por qué no hablas de Ceballos, por qué no hablas de Carvajal? Todos los que no han jugado tienen que estar castigados, no solo estos tres. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores, pero para ser honestos también tienes que hablar de Ceballos, Vallejo... Están al mismo nivel", dijo.

(Reporte de Fernando Kallas; edición de Pritha Sarkar; traducción de Flora Gómez)