Egan Bernal confiesa que pasa por su "carrera más dura" tras accidente =(Fotos)= Bogotá, 3 Feb 2022 (AFP) - Casi 20 huesos rotos, cinco cirugías y una vida pendiendo de un hilo: el ciclista colombiano Egan Bernal dijo que enfrenta su "carrera más dura" en un mensaje enviado desde su lecho de convalecencia. "Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien", escribió Bernal en Instagram este jueves.El 'escarabajo' de 25 años, único latinoamericano en ganar el Tour de Francia, hizo un recuento de las lesiones que sufrió en el accidente del pasado 24 de enero.Según relató en la red social, se fracturó "casi 20 huesos": once costillas, un fémur, una rótula, las vértebras torácicas 5 y 6, el odontoides (columna cervical), un metacarpiano y un dedo pulgar. También dijo que se le cayó un diente y se perforó los dos pulmones.La Clínica Universidad de La Sabana, donde permanece internado, entregó un parte alentador tras la última intervención."Se lograron los objetivos de estabilidad biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos, sin presentar complicaciones durante la cirugía", indicó el cuerpo médico en un comunicado.Después de ser sometido a cinco cirugías en menos de diez días, Bernal abandonó este jueves la Unidad de Cuidados Intensivo, según la clínica."Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba", que "está siendo la carrera más dura", agregó el ciclista junto a una fotografía en la que se le acostado en una camilla y haciendo un gesto de rock and roll con las manos. El vigente campeón del Giro de Italia se accidentó mientras entrenaba en Gachancipá (centro), a unos 30 kilómetros de Bogotá.Bernal practicaba sobre una cicla de contrarreloj junto a sus compañeros del Team Ineos cuando chocó con la parte trasera de un bus que se detuvo en la carretera. La escuadra británica no ha informado si el "joven maravilla" se perderá las grandes vueltas de 2022, ni ha estimado un tiempo de recuperación.El 2021, Bernal había mostrado su intención de recuperar el maillot amarillo del Tour de Francia, cuya próxima edición se disputará desde el 1 de julio.das/vel/ma