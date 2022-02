EE.UU. crea más empleos de lo esperado en enero pese a ómicron

(Bloomberg) -- Los empleadores estadounidenses crearon más puestos de trabajo de lo previsto el mes pasado, a pesar de un aumento en los casos de covid-19 y los cierres de las empresas relacionados con las medidas sanitarias.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 467.000 en enero tras un incremento revisado al alza de 510.000 en diciembre, según datos del Departamento del Trabajo publicados el viernes. La tasa de desempleo subió al 4% y el ingreso por hora promedio aumentó.

La estimación media de una encuesta de Bloomberg entre economistas era de un incremento de 125.000 en las nóminas, aunque las proyecciones variaron significativamente. Una diversidad de factores, incluida la variante ómicron y la forma en que se contabilizan los trabajadores que están con licencia por enfermedad, dificultan la interpretación de los datos de enero.

