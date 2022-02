Diversos sectores se movilizan en El Salvador para exigir reforma pensiones

San Salvador, 4 feb (EFE).- Más de un centenar de personas de diversos sectores de El Salvador se movilizaron este viernes para exigir al presidente Nayib Bukele que presente en la "brevedad posible" al Congreso una reforma al sistema de pensiones que "prometió durante su campaña electoral" para "brindar a los trabajadores una pensión digna y justa". Los salvadoreños -sindicalistas, maestros, ex veteranos de guerra y trabajadores de diversos rubros- se concentraron en la plaza Salvador del Mundo en San Salvador y se dirigieron a la Casa Presidencial para entregar al mandatario una carta en la le exigen "resolver el tema de las pensiones". Un grupo de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía colocó una barricada a casi un kilómetro de la sede de la Casa Presidencial para evitar que los manifestantes llegaran a su destino, pero permitió avanzar a una comitiva de seis personas para entregar el documento. Bukele anunció el 15 de septiembre de 2021, en un discurso en el marco del bicentenario de la independencia de Centroamérica, que el Ejecutivo enviaría en un mes -a partir de ese momento- dicha propuesta. No obstante, el mandatario a través de su Twitter indicó el 15 de octubre de ese mismo año que el Gobierno esperaría "un par de semanas más" para presentar la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores públicos y privados, pero hasta el momento dicha propuesta no ha sido enviada al Parlamento. Francisco Zelada, del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), señaló a Efe que "ya estamos cansados de estar esperando la propuesta del Ejecutivo en el tema de la reforma del sistema de pensiones". Recordó que en septiembre de 2017 la Asamblea Legislativa modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario -con lo que pasó del 13 % al 15 %-, lo que, a su criterio, "abrió una puerta más para que el Estado echara manos de los ahorros de los trabajadores". Indicó que "existe alrededor del 50 % de maestros envejecidos y cansados que se quieren retirar pero no pueden por las pensiones miserables" que ronda, según lo señaló, en 200 dólares mensuales. Por su parte, Stanley Quinteros, del secretario general del Sindicato de la Corte Suprema de Justicia, pidió al presidente Bukele "seriedad" en el tema de las pensiones y señaló que el mandatario "prometió y ofreció en su campaña (electoral) a la clase trabajadora arreglar el sistema de pensiones y a más de dos años de su Gobierno no hemos visto ninguna propuesta que beneficie a la clase trabajadora". "Seguimos siendo explotados por la administradoras de ahorros de pensiones. El trabajador se sigue muriendo con pensiones miserables y no vemos seriedad por parte del Estado en componer un tema tan grande", subrayó. Quinteros añadió que "el trabajador no se retira de los puestos de trabajo porque no tenemos una condición digna con las pensiones para ir a vivir nuestra vejez". Actualmente, la edad de jubilación en El Salvador es de 55 años para las mujeres y para los hombres de 60 años. De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, la pensión por vejez mínima vigente es de 304,10 dólares por mes, que llegó a esa suma tras un incremento en 2021 del 46,5 %. Durante años, diversos sectores se han manifestado por las pensiones que reciben y han exigido un aumento de las mismas, además del cierre de las administradoras privadas para regresar a un sistema público. EFE sa-rs-vch/laa (foto)(video)