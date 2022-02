Cuba presenta sus vacunas contra la covid-19 a Bielorrusia

La Habana, 4 feb (EFE).- La Habana presentó este viernes a Bielorrusia sus tres vacunas de producción local en una reunión en Minsk entre el embajador cubano, Juan Valdés, y el director del Centro de Exámenes y Peritajes Médicos (CEPM) del país euroasiático, Dmitry Grinko. Según informó el medio oficial Cubadebate, el motivo del encuentro, además de la presentación de las fórmulas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, fue “profundizar las formas de colaboración médica bilateral”. Otro punto en la agenda fue la discusión de temas para poder utilizar medicamentos y dispositivos médicos producidos en los dos países. “Hubo un intercambio de información sobre los enfoques para la regulación y las reglas para el registro de medicamentos y dispositivos médicos, incluso en las condiciones de covid-19”, señaló Grinko. Cuba ya exporta sus vacunas a países como Irán, Venezuela, Vietnam y Nicaragua. Además, en México y algún otro país ya se ha aprobado la utilización de Abdala para uso de emergencia. Las tres vacunas cubanas tienen una eficacia superior al 90 %, según las autoridades cubanas, aunque estas cifras no han sido confirmadas por expertos externos independientes. Cuba ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que autorice sus vacunas. Las autoridades sanitarias cubanas afirman que el 88 % de los 11,2 millones de habitantes del país -entre ellos 1,8 millones de menores de entre 2 y 18 años- ha recibido la pauta completa de inmunización con alguna de las 3 vacunas contra la covid-19 creadas en la isla. Además, unos 5,1 millones de personas han recibido ya la dosis de refuerzo. Cuba no integra el mecanismo Covax, creado por la OMS para que las naciones de bajos ingresos accedan a las vacunas y tampoco ha comprado en el mercado internacional. EFE int/jrh