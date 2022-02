Coudet se queja de las continuas lesiones de Tapia con la selección peruana

Vigo (Pontevedra, España), 4 feb (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, se quejó este viernes de las continuas lesiones que está sufriendo el internacional peruano Renato Tapia cuando viaja con su selección, la última esta misma semana en el partido contra Ecuador. “Renato ha regresado con una dolencia. Creemos que no va a ser un impedimento para que esté mañana, pero sí es una llamada de atención, sobre todo para la gente de Perú”, afirmó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas tras el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva Afouteza. Coudet considera “injusto” que el Celta no pueda contar al cien por cien con su futbolista porque “cada vez que va a Perú vuelve tocado, parece que somos los mecánicos que lo arreglamos para que juegue con la selección peruana”. “Nosotros necesitamos a nuestros jugadores, los preparamos de la mejor manera para que jueguen con su selección pero también con su club. Y con Renato ya ha pasado varias veces. Una vez puede pasar y nadie tiene culpa, pero si cada vez que le toca ir a una convocatoria vuelve con dificultades me parece que ya es un toque de atención y la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados”, criticó.