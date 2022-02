Coudet dice no tener “ningún problema” con los dirigentes del Celta

Vigo, 4 feb (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet explicó este viernes que no tiene “ningún problema” con los dirigentes del Celta de Vigo pese a que no cumplieron su deseo de reforzar la plantilla en el último mercado invernal. “No sé de dónde sale ese rumor de que tengo problemas con la dirección. Hace mucho tiempo que sabía lo que iba a pasar en este mercado, nunca tuve dudas. No hay ningún problema con el club, ni mucho menos”, aclaró el técnico en la rueda de prensa previa al choque de Liga contra el Rayo Vallecano. Coudet solicitó a la dirección deportiva que lidera Felipe Miñambres incorporar a un delantero y a un centrocampista, pero el club optó por no hacer un esfuerzo económico tras la eliminación copera ante el Atlético Baleares pese a las salidas de Miguel Baeza (Ponferradina) y Okay Yokuslu (Getafe). “Sabíamos que para el Celta no iba a existir el mercado porque antes de que se abriera pregunté si teníamos chance de hacer algo y ya me dijeron que no”, reveló el técnico, quien avanzó que de momento tampoco están trabajando en el equipo de la próxima temporada: “Planificar a seis meses es muy difícil”. Insistió en que tiene “plena confianza” en su plantilla, y no quiso hablar de Europa como un objetivo porque “sólo” piensa en el partido contra el Rayo, un rival “muy duro” que le exigirá mucho en Balaídos. “No sé si el cambio de horario perjudica al Rayo, pero nosotros tampoco salimos beneficiados porque nuestros internacionales han llegado hoy. Obviamente ellos vienen de jugar un partido duro el miércoles, pero nosotros tampoco esperábamos este cambio”, respondió al ser preguntado por la decisión de LaLiga de adelantar el partido a mañana. EFE 1010153 dmg/am/ea