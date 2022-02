China invierte más de 50 millones de dólares en la biblioteca de El Salvador

San Salvador, 3 feb (EFE).- China está invirtiendo más de 50 millones de dólares en la construcción de la Biblioteca Nacional de El Salvador como parte de un convenio de cooperación entre el país asiático y la nación centroamericana, según dijo la noche del jueves el presidente Nayib Bukele. El mandatario señaló, durante una acto público de la colocación de la primera piedra del edificio que estará ubicado en el emblemático Centro Histórico de San Salvador, que "esta es una donación, es una colaboración de la República Popular China". "Esta obra será enteramente pagada por el Gobierno de la República Popular China, no hay contrapartida del Gobierno de El Salvador", apuntó el presidente sin especificar la fecha en que estaría finalizada la obra. El antiguo edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ya demolido, fue declarado patrimonio cultural en 2008 y diversos sectores han rechazado la construcción de la nueva infraestructura. Sin embargo, Bukele aseguró que "nosotros no estamos destruyendo patrimonio cultural, estamos destruyendo un edificio inhabitable, que no servía para nada, para salvar nuestro patrimonio nacional, salvar a nuestra juventud e invertir en educación, en cultura conocimiento, en saber y en aprendizaje como se debió haber hecho desde hace mucho tiempo". La nueva biblioteca, que estará abierta las 24 horas, contará con un anfiteatro, sala de computación, salas lúdicas, una sala braille, un estacionamiento, de acuerdo con el mandatario salvadoreño. La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó en mayo del 2021 un acuerdo de cooperación para la construcción y donación de obras de infraestructura por parte de China. En ese momento, el presidente Bukele indicó en su cuenta de Twitter que se trata de un acuerdo por "500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones". No obstante, el documento aprobado no señalaba el monto total que costarán las obras de infraestructura y que fue firmado en septiembre de 2019 entre los dos gobiernos. Un documento público del Ministerio de Relaciones Exteriores da cuenta de un acuerdo de "donación no reembolsable" por 400 millones de yuanes, es decir más de 62 millones de dólares. Estos fondos estarían destinados para financiar la construcción de una planta de tratamiento de agua en la zona costera, otra planta para potabilizar de un lago y una biblioteca en la capital. UN "MEGAPROYECTO" QUE "REFORZARÁ LAZOS" Por su parte, la embajadora de China en El Salvador,Ou Jianhong, señaló durante su intervención que "el megaproyecto" de la nueva biblioteca "reforzará los lazos de amistad" entre ambas naciones. También señaló que la Biblioteca Nacional de El Salvador es "una fuerte y palpable manifestación de los resultados de la cooperación entre los dos países". "Este proyecto encarna la clarividencia, el consenso y la encomienda de nuestros dos líderes para procurar juntos el desarrollo de la cultura y de la educación", añadió. El Salvador anunció el 20 de agosto de 2018 la ruptura de relaciones con Taiwán para establecer lazos con China, cuando el país era gobernado por el izquierdista Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido actualmente en la oposición.