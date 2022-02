China ignora boicot e inaugura Olímpicos con discreta ceremonia

BEIJING, CHINA - FEBRUARY

(Bloomberg) -- En una modesta ceremonia de inauguración para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, China rechazó sutilmente las afirmaciones de los Gobiernos que boicotearon los Juegos, presentando a un portador de antorcha uigur y reafirmando su soberanía sobre Taiwán.

Dirigido por el aclamado director de cine Zhang Yimou, quien también coordinó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008, el evento de aproximadamente dos horas utilizó a ciudadanos comunes para resaltar aspectos de la cultura china, incluido el calendario lunar del país. Este fue un marcado contraste con el espectáculo de 2008, que fue ampliamente percibido como una de las exhibiciones más lujosas en la historia olímpica moderna.

La parte más llamativa de la ceremonia fue posiblemente la aparición de Dinigeer Yilamujiang, una esquiadora de fondo de etnia uigur, representando al último portador de la antorcha junto a un deportista chino Han. Su papel prominente, junto con una actuación anterior en la que representantes de los grupos étnicos de China ondearon una bandera china, parecía diseñado para abordar el creciente coro internacional que exige acción sobre las denuncias de abusos de los derechos humanos de China contra sus minorías.

“Dinigeer es una deportista joven y talentosa con el potencial de ganar lo que podría ser la primera medalla de esquí de fondo de China dentro de cuatro años”, dijo Mark Dreyer, autor del libro “Sporting Superpower: An Insider’s View on China’s Quest to Be the Best”. “Pero su origen étnico no puede pasarse por alto: hay muchos deportistas jóvenes y talentosos que China podría haber elegido en su lugar”.

Estados Unidos y otros Gobiernos que boicotearon los Juegos han acusado a China de cometer genocidio o crímenes contra la humanidad en la región occidental de Sinkiang, patria del grupo étnico uigur. China rechazó las acusaciones calificándolas de “tonterías” y describió sus políticas en Sinkiang como un esfuerzo para combatir el extremismo y reducir la pobreza extrema.

China también pareció enviar un mensaje sobre Taiwán, el centro de las crecientes tensiones militares con EE.UU. y sus aliados en la región. Mientras los deportistas taiwaneses ingresaban al estadio con el nombre de “Chinese Taipéi”, la referencia habitual utilizada en los Juegos Olímpicos, un presentador de televisión estatal chino anunció que eran de “Zhongguo Taibei”, o Taipéi de China, un movimiento sutil para reclamar que la isla gobernada democráticamente es parte de China.

Los guiños a las tensiones geopolíticas en la ceremonia inaugural demuestran la gran apuesta que significa para Pekín la organización de los Juegos este año. China busca aprovechar la ocasión para mostrar una visión más positiva de su cultura, en medio de deteriorados puntos de vista del país en todo el mundo, particularmente entre las naciones democráticas.

Un boicot diplomático de los juegos liderado por Estados Unidos significa que el presidente Xi Jinping recibirá solo a 21 líderes mundiales, la mayoría de los cuales son de países no democráticos. Algunos países, incluidos Nueva Zelanda y Austria, mencionaron las restricciones de covid como la razón para no enviar dignatarios al evento.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, insinuó la polémica en torno a los Juegos en su discurso en la ceremonia, sin abordar directamente temas específicos. “No habrá discriminación por ningún motivo”, dijo. “En nuestro mundo frágil, donde la división, el conflicto y la desconfianza van al alza, le mostramos al mundo que: sí, es posible ser feroces rivales y, al mismo tiempo, vivir juntos en paz y con respeto”.

Uno de los invitados que asistió a la ceremonia de apertura fue el presidente ruso, Vladimir Putin, quien más temprano en el día celebró su primera reunión en persona con Xi en más de dos años. Los dos países emitieron un comunicado conjunto sobre Ucrania, en el que China respaldó la oposición de Moscú a la ampliación de la OTAN y su demanda de garantías de seguridad vinculantes de EE.UU.

