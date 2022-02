Cazas de la OTAN interceptan aviones rusos sin identificar en el Báltico y Barents

Bruselas, 4 feb (EFE).- Cazas estadounidenses, noruegos y británicos al servicio de la OTAN han interceptado varios aviones militares rusos que volaban sin identificarse sobre el mar Báltico y el de Barents, informó este viernes la Alianza Atlántica. En concreto, cazas F-15 de Estados Unidos despegaron de urgencia para interceptar cazas rusos que operaban cerca del espacio aéreo aliado sobre el mar Báltico, mientras que aviones noruegos y británicos interceptaron aviones rusos que volaban desde Barents hacia el mar del Norte el jueves, de acuerdo a un comunicado de la Alianza publicado hoy. El Centro aliado de Operaciones Aéreas Combinadas de Uedem (Alemania) ordenó un despegue inmediato desde el destacamento mejorado de vigilancia aérea en la base estonia de Amari, a fin de responder e investigar aeronaves desconocidas que transitaban por el espacio aéreo cerca de los Estados bálticos. Un avión F-15 de EE. UU. identificó positivamente dos Su-35 y dos MiG-31 rusos, que no habían presentado planes de vuelo y no se comunicaban con el control de tráfico aéreo. Durante la intercepción, se confirmó que estos cazas escoltaban a un avión de transporte ruso TU-154. “El avión ruso no entró en ningún momento en el espacio aéreo aliado y todas las interacciones fueron seguras y profesionales”, apuntó la OTAN. Por otra parte, la Real Fuerza Aérea Noruega identificó un grupo de aviones rusos en el mar de Barents, cerca del espacio aéreo aliado. Aeronaves noruegas interceptaron un avión de reabastecimiento de combustible ruso junto con bombarderos durante una misión de reabastecimiento de combustible en el aire. Las salidas de urgencia de cazas de la patrulla aérea aliada responden a aeronaves militares y civiles que no siguen las normas internacionales de vuelo y se acercan al espacio aéreo de los países de la OTAN. Estas respuestas buscan salvaguardar el espacio aéreo de la OTAN y apoyar la seguridad de todos los usuarios del aire. El miércoles pasado, aviones de combate británicos Typhoon y cazas noruegos interceptaron igualmente aviones no identificados en el norte de Escocia, después de que una plataforma de aviación los identificase como rusos. Desde 2014, la Alianza de la OTAN ha implementado medidas para dar más garantías de seguridad a los aliados a lo largo del flanco este.