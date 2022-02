Carmelo Anthony se lesiona y a los Lakers se les acumulan los problemas

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Carmelo Anthony se lesionó este jueves en los isquiotibiales en la derrota de Los Angeles Lakers frente a Los Angeles Clippers (111-110), un nuevo problema que se suma a la lista de infortunios y desgracias que los de púrpura y oro están sufriendo esta temporada. Anthony abandonó el partido en el segundo cuarto, cuando llevaba 7 puntos en 11 minutos de juego, y ya no regresó a la cancha. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico de los Lakers, Frank Vogel, dijo a los medios que este viernes se le harán nuevas pruebas a Anthony y señaló que por ahora no tiene más información sobre el alcance de la lesión del alero. Como el mejor revulsivo de los Lakers desde el banquillo, Anthony está promediando 13,4 puntos, 4,2 rebotes y una asistencia en 26,5 minutos por encuentro en esta temporada. Los Lakers, que solo han ganado 4 de sus últimos 10 encuentros, no han podido contar en sus últimos cinco partidos con LeBron James, que tiene molestias en las rodillas. Las bajas por lesión han sido un notable problema que los angelinos están arrastrando durante todo el curso. Por ejemplo, Anthony Davis se perdió casi un mes y medio de competición entre diciembre y enero también por una lesión de rodilla. El arriesgado y muy veterano proyecto que lideran LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony y Russell Westbrook está rindiendo a un nivel muy decepcionante y los Lakers son ahora novenos en la Conferencia Oeste con un balance de 25 victorias y 28 derrotas. La última de esas derrotas llegó la pasada noche en un encuentro muy emocionante en el que los Clippers, con una canasta de Reggie Jackson a falta de 4 segundos, arruinaron la épica remontada de los Lakers en el último parcial. EFE dvp/ea (foto)