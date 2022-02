Canciller brasileño França urge a un acuerdo entre la UE y el Mercosur

Alida Juliani Madrid, 4 feb (EFE) .- El canciller brasileño, Carlos Alberto Franco França, aseguró este viernes en Madrid que su país no "puede darse el lujo" de esperar un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), enredado ya en dos décadas de negociaciones, lo que demuestra que hay algo en esa relación "que hay que destrabar". "Mirando los números del comercio exterior brasileño del año 2021, Brasil exportó más a Asia, sin incluir a Japón y China, que a la Unión Europea", dijo França en una entrevista con EFE en la sede de Casa de América en Madrid, al término del viaje que ha realizado a España y que calificó de "muy exitoso". El canciller aseguró que Brasil "no quiere escapar de sus compromisos medioambientales", uno de los obstáculos para llegar a ese acuerdo por la oposición de varios países europeos a las políticas a ese respecto del Gobierno de Jair Bolsonaro. "Al contrario", dijo, pero "pensamos que ese acuerdo es ventajoso, no solo para Brasil, también para la UE, y tengo dudas de si incluso más", afirmó, y señaló que a su modo de ver, las trabas para llegar a un entendimiento tienen más que ver con la protección a los productores domésticos en Europa que con temas ambientales. EL ACUERDO, UN PROCESO LENTO MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES También consideró que la solución tardará en llegar, "porque son procesos lentos", y dejará atrás incluso a las elecciones presidenciales que Brasil celebrará en octubre: "creo que es un tema que debe ir desligado del tema electoral, aunque la situación interna influye mucho sobre el trámite". Pero, precisó, "estamos hablando de medio ambiente y creo que hay una cosa que es importante subrayar: el agua, la tierra, son recursos escasos y estamos haciendo un uso ineficiente de ellos. Si hay una preocupación medioambiental, lo que sería mejor para la Unión Europea y el Mercosur es invertir donde hay una mayor eficiencia productiva y eso es en Sudamérica y Brasil". Además de la falta de un acuerdo con la UE, Mercosur pasa también por conflictos internos, como las negociaciones para un acuerdo bilateral entre Uruguay y China más allá del objetivo de alcanzar un Arancel Externo Común. "Mercosur es una bandera común. El acuerdo bilateral entre Uruguay y China todavía no se concretó. Yo he hablado con el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, y nos dice que una vez que el acuerdo esté cerca a cerrarse se reunirán con los socios y verán de alguna manera como se puede incluir en la multilateralidad". Más allá de eso, "lo que pensamos necesario en Brasil", precisó França, es que "se pueda dar un estímulo a la competitividad del bloque. Y eso se logra con una baja moderada del Arancel Externo Común, para demostrar a los productores internos que hay que mejorar la eficiencia para que los productos que vengan del extranjero aceleren la competitividad". LA VISITA DE BOLSONARO A RUSIA, MÁS ALLÁ DE UCRANIA La próxima semana Bolsonaro visitará Rusia invitado por su presidente, Vladimir Putin, un viaje que el canciller brasileño enmarca en "un proceso relacionado solamente con las relaciones bilaterales entre ambos países". "Rusia es socio estratégico de Brasil y un actor importante en el tablero mundial, pero la visita del presidente no tiene nada que ver con la actual situación de tensión en esa región, que debe dirimirse en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", señaló. França explicó que ha tenido conversaciones con los cancilleres de Estados Unidos, Rusia y Ucrania y les trasladó esa necesidad. "Hay que tener todas las evaluaciones, las tres, y todos los puntos de vista tienen que ser considerados", dijo. La misma posición neutra es la que el país sudamericano quiere mantener respecto al avance de los gobiernos de izquierdas en América Latina. "En Brasil no pensamos mucho, al menos en la Cancillería, en la izquierda o la derecha como algo que nos divida. El concepto de la democracia es eso, que se permita el cambio, que la gente decida", indicó. Subrayó que su país aboga por conceptos que son muy claros, como la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa y política, y puso como ejemplo el encuentro que mantuvieron ayer el presidente de Perú, Pedro Castillo, y Bolsonaro, en el que se habló de ganadería, de seguridad en la frontera, combate conjunto al narcotráfico e integración energética, entre otros asuntos. "Hay un amplio abanico de temas que nos permite a nosotros trabajar, pero en lo que hay que avanzar es en lo que tenemos en común", concluyó. EFE ajs/vh (foto) (vídeo)