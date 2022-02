Cancela: La pandemia ha mostrado el valor de la cooperación internacional

Jaime Ortega Carrascal Bogotá, 4 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, considera que la pandemia ha enseñado que los problemas mundiales necesitan ser abordados de manera global y por eso la cooperación tiene cada vez más valor. "Al final, la pandemia también es una oportunidad para muchas cosas, para aprender muchas cosas y para desarrollar también actuaciones que son necesarias", dijo en una entrevista con Efe la responsable española de la cooperación internacional, que lleva a cabo una visita de tres días a Colombia desde donde luego seguirá para Bolivia. En ese sentido se refirió a la reforma del sistema de la Cooperación Española, que espera sea aprobada este año y que se hace necesaria ya que la ley que la rige es de 1998, pues "está claro que las situaciones han cambiado, los actores de la cooperación son distintos, el mundo en general ha cambiado". "El ámbito multilateral ha cobrado una dimensión prioritaria y vital, sobre todo a raíz de la pandemia, que nos ha demostrado que los problemas son globales y necesitan respuestas globales y, por supuesto, también el papel de la Unión Europea de la que formamos parte y donde la cooperación delegada, por ejemplo, es un vector fundamental de trabajo", manifestó. Cancela explicó que "la Cooperación Española es muy rica" pues su protagonismo ya no recae exclusivamente en el Gobierno central sino que involucra también a las comunidades autónomas, entidades locales, el sector privado y las ONGs. "Por tanto, es necesario ajustar nuestro sistema de cooperación a estas nuevas realidades y, sobre todo, para corregir determinadas debilidades que también estamos registrando y que es necesario fortalecernos de cara a un siglo XXI que exige respuestas distintas a problemas también distintos", añadió. Con esa filosofía, la Cooperación Española está en 93 países de América Latina, África y Asia donde hay unas 1.700 personas desplazadas, sin contar con el personal de las ONGs, agregó. COLOMBIA, PAÍS PRIORITARIO En el caso de Colombia, "llevamos más de 30 años haciendo una cooperación que ya está consolidada y que para nosotros es estratégica" pues se trata de "un país de acción prioritaria" dada la amplitud de sectores que abarca. "Una de las señales de identidad de la Cooperación Española es que para nosotros hay determinados temas que son transversales y que implantamos en todos los países (...) y es el planteamiento referente a la igualdad de género y a la lucha contra todas las manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, y Colombia no es una excepción", afirma. Esos asuntos fueron tratados en su primera jornada en el país durante la cual mantuvo reuniones con autoridades como la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, y con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En ambos encuentros se reafirmó el "trabajo óptimo y muy eficaz" que hace la Cooperación Española en el país y, con Ramírez se puso de manifiesto "las relaciones bilaterales que son fantásticas y están en un momento de fluidez y de muchísima confianza". Además de los temas transversales, también se trabaja en programas orientados hacia el empoderamiento de las mujeres, en especial en los ámbitos rurales que les permitan "huir de situaciones de violencia, de pobreza, de vulnerabilidad", así como con la población indígena "con una óptica preferente hacia las mujeres y las niñas". MIGRACIÓN VENEZOLANA Y PAZ "También enfocamos esa mirada transversal a nuestros programas de actuación en relación con la migración venezolana, sobre todo en la zona fronteriza", dijo. Añadió que "el prisma en este caso es el de la igualdad de género y de las posibilidades de derribar esas brechas que existen en todos los ámbitos de vida de una mujer, y también de protección de las niñas y de las posibles manifestaciones de cualquier tipo de violencia de género que puedan sufrir". La funcionaria subrayó la importancia que tiene en la Cooperación "el acompañamiento de los acuerdos de paz, que siguen plenamente vigentes en ese compromiso y que para nosotros es una prioridad y seguiremos apoyando". "También una de nuestras prioridades es todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la transición ecológica, y en ese sentido tenemos un programa muy potente que es el programa de agua y saneamiento, donde Colombia es uno de los países prioritarios", agregó. Dos de esos programas serán visitados el sábado en Cartagena de Indias por Cancela, quien además participará este viernes en el acto de entrega de parte de los 5,4 millones de vacunas de Pfizer contra la covid-19 donadas por España a Colombia, tras lo cual se trasladará a Barranquilla. MUJERES E INDÍGENAS EN AGENDA DE BOLIVIA En cuanto a Bolivia, el otro país de este viaje, la funcionaria dijo que la agenda de la Cooperación Española abarca, además de los vectores transversales mencionados, el reforzamiento de las libertades y de las instituciones. Señaló que en ese país se pone énfasis en "las distintas manifestaciones de violencia de género contra las mujeres y las niñas", que no solo son muchas sino que "además se convive con una normalidad porque no se denuncia, porque no hay una sensibilidad social en relación con esta cruda realidad". Tras explicar que Bolivia tiene una característica que no se da en otros países de América Latina, que es que el 50 % de su población es indígena, dijo que se trabaja en un programa dirigido a esa mitad de la sociedad. Se busca "facilitar su incorporación a la sociedad en igualdad de derechos, que se respeten sus peculiaridades, sus costumbres, que puedan empoderarse y que de alguna manera puedan establecer diálogos institucionales con los distintos ámbitos de gobernabilidad para que puedan reconocer sus derechos, para que tengan una representación social política", afirmó. EFE joc/lll (foto)(video)