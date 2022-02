Bolivia suma 3.396 nuevos contagios y 28 decesos por la covid-19

La Paz, 4 feb (EFE).- Bolivia suma 3.396 nuevos contagios de covid-19 y 28 decesos en medio de la confirmación de la celebración del Carnaval en cinco ciudades bolivianas, incluyendo la oriental Santa Cruz, la más golpeada por la cuarta ola de la pandemia. El último reporte del Ministerio de Salud indica que la mayor cantidad de nuevos contagios se reportaron en Santa Cruz con 1.028 casos, La Paz con 966 y la central Cochabamba con 770. Las otras seis regiones del país registraron contagios que van desde los 208 a los 17 nuevos casos. Bolivia acumula 867.071 casos de covid-19 y 21.073 fallecidos desde que se reportaron los primeros contagios en marzo de 2020, según el reporte. Además, ya son 709.082 los pacientes recuperados, mientras que los casos activos son 136.916 y la tasa de letalidad se mantiene en 0,6 % en esta cuarta ola de la pandemia. En la víspera las autoridades locales de cinco ciudades de Bolivia confirmaron que se realizarán actividades para celebrar el Carnaval desde el 26 de febrero con medidas de bioseguridad. Las ciudades que celebrarán el Carnaval en Bolivia son La Paz, El Alto, la altiplánica Oruro, Santa Cruz y la amazónica Trinidad, las otras cuatro regiones aún no han confirmado o descartado la realización de festejos. El Ministerio de Salud señaló que el país no se encuentra en una desescalada de la cuarta ola de contagios y pidió a la población que no descuide las medidas de bioseguridad. En tanto el plan de vacunación continúa en el que ya se alcanzó a aplicar más de 11,9 millones de vacunas, según el reporte del Ministerio de Salud. Ya se aplicaron 5.758.197 de primeras dosis, 4.313.400 de segundas, 899.069 de terceras y 994.961 de unidosis a la población vacunable mayor de cinco años. EFE ysm/lll