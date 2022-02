Benjamin Thomas da una lección en Bességes y lidera la general

Redacción deportes, 4 feb (EFE).- El francés Benjamin Thomas (Cifidis), un especialista en pista con cuatro oros en Mundiales y bronce en la prueba de madison de Tokio 2020, se mostró intratable en la tercera etapa de la Estrella de Besseges disputada con salida y llegada en la localidad que da nombre a la prueba, con un recorrido de 155 km, en la que se impuso en solitario Thomas (Lavaur, 26 años), dos veces campeón nacional contrarreloj, fue el más fuerte del grupo de escapados que se jugaron la etapa. En un duelo interesante con el noruego Tobias Johannessen (Uno X), pudo despegarse del ganador del Tour del Porvenir 2021 para marcharse en solitario y alzar los brazos en la meta de Bessegés, con el premio adherido del liderato de la prueba. El ciclista galo venciò con un tiempo de 3h38:31, a una media de 42,5 km/hora, nueve segundos delante del italiano Alberto Bettiol (EF Education) y de Johannessen. No estuvo delante el danés Mads Pedersen, quien se dejó en los puertos de la jornada las opciones de seguir con el maillot amarillo. El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) sufrió una dura caída bajando el último puerto que le impidió disputar la etapa. Fue la segunda victoria consecutiva para el Cofidis tras la conseguida en la víspera por el esprinter Bryan Coquard, confirmando un buen comienzo de temporada para el cuadro francés. Thomas pasó al frente de la general antes de la etapa reina de este sábado, que afrontará con siete segundos de ventaja ante Bettiol y 15 respecto a su compatriota Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), que es tercero. La escapada del día la protagonizaron siete corredores: Amirail, Zoccarato, Sheffield, Houle, Cabot, Guernalec, y Schonberger, que disponían de tres minutos de ventaja a 54 km de meta. El UAE tiró del grupo para empezar a anular la aventura. Al pie del Col des Brousses, último puerto puntuable del día, pero no la última dificultad, la fuga estaba condenada por el acelerón de diez corredores, entre los que ya no estaba Pedersen. El estadounidense Magnus Sheffield (Ineos) mostró intenciones pasando en cabeza antes de la cima. Restaba el Col de Trélis, no puntuable, de 2,4 km al 6,9 por ciento y situado a 10 de meta, último escollo para afrontar ya la bajada hasta la línea de llegada. Benjamin Thomas mostró su cartas y respondieron no sin apuros Bettiol y Johannessen. El ciclista galo atacó por segunda vez y abrió un puñado de segundos que ya iban a ser decisivos. Mantuvo un ritmo elevado en el descenso del puerto, suficiente para ganar la etapa y ponerse de líder. Este sábado se disputa la etapa reina de la Estrella de Bességes entre Saint-Hilaire-de-Brethmas y la cima del Mont Bouquet, con un recorrido de 145 km ondulado desde la salida que incluye dos dificultades. La primera La Cota des Concluses (2a, 5,8 al 2,6 por ciento) y la meta situada al final de un ascenso de 4,6 kms al 9,1), cita clave para los escaladores y tal vez para decidir la carrera. EFE soc/jap