Banco de Inglaterra pide moderación salarial para mantener a raya la inflación

FOTO DE ARCHIVO. Una persona camina frente a la sede del Banco de Inglaterra, en el distrito financiero de Londres, Reino Unido. 23 de enero de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

Por William Schomberg y Alistair Smout

LONDRES, 4 feb (Reuters) - Dos autoridades del Banco de Inglaterra hicieron énfasis el viernes en la necesidad de moderar los aumentos salariales, un día después de que el banco central británico elevó de nuevo las tasas de interés para intentar frenar una inflación que está en su nivel más alto en 30 años.

El gobernador Andrew Bailey dijo que la creciente presión salarial amenaza la capacidad del BoE para controlar la inflación, incluso en un momento en que los hogares enfrentan la mayor reducción anual de sus ingresos desde al menos 1990.

"No digo que nadie reciba un aumento de sueldo, no me malinterpreten, lo que digo es que creo que necesitamos moderación en la negociación salarial, de lo contrario se saldrá de control", dijo Bailey a BBC Radio en una entrevista emitida el viernes.

"Buscamos, creo, una moderación bastante clara en el proceso de negociación porque, de lo contrario, como digo, se saldrá de control. No en este momento, pero lo hará", agregó.

El impacto en los niveles de vida plantea un gran desafío para el gobierno del primer ministro Boris Johnson, quien también está luchando por mantener su trabajo en medio de las críticas por los eventos sociales celebrados en Downing Street durante el confinamiento.

El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció medidas para aliviar el impacto de un aumento del 54% en los costos de la energía en abril, cuando también entrarán en vigor mayores contribuciones a la seguridad social.

Bailey dijo que el BoE enfrenta un "equilibrio muy difícil" para dirigir la economía entre el dolor de la caída del nivel de vida y la lucha para reducir la inflación.

