Bali reabre sus puertas al turismo internacional tras dos años de semicierre

Singapur, 4 feb (EFE).- La isla indonesia de Bali reabrió este viernes para turistas del todo el mundo aunque con cuarentena tras casi dos años sin recibir vuelos internacionales debido a la pandemia de covid-19. La isla permite desde hoy vuelos procedentes de todo el mundo, tras abrir en octubre solo a una lista limitada de países (China, Japón, Corea del Sur, Dubái y Nueva Zelanda). No obstante, el primer vuelo internacional con turistas extranjeros, tras casi dos años recibiendo solo conexiones domésticas, no se produjo hasta el jueves. Se trata de un vuelo de la compañía Garuda Indonesia procedente de Tokio, que aterrizó en la isla a las 16.33 hora local del jueves (9.33GMT) con doce personas a bordo, seis extranjeros y seis indonesios, según la Oficina de Turismo de Bali. La isla aún impone requisitos para los visitantes, que deben estar vacunados y dispuestos a pasar cinco días de cuarentena –reducidos de los siete iniciales- en uno de los cinco hoteles o seis embarcaciones designados para ello por el Ministerio de Turismo de Indonesia. Unos tímidos planes de apertura que no se prevé que atraigan las altas cifras de viajeros de antes de la pandemia, sin más llegadas de vuelos internacionales previstas de momento, si bien la aerolínea Singapore Airlines ha anunciado que restablecerá vuelos directos con Bali a partir del 16 de febrero. En 2019, Bali recibió a 16 millones de visitantes, en contraste con los 4 millones de 2020 y los 1,5 millones de 2021. La apertura de Bali, donde el turismo supone el 54 por ciento de su economía, se ve dificultada también por la coyuntura pandémica, con un pico de contagios atribuido a la variante ómicron en Indonesia, que el miércoles registró cerca de 18.000 nuevas infecciones, en contraste con las 300 diarias de comienzos de enero. Al menos un 53,6 por ciento de la población indonesia ha recibido la pauta completa de vacunación frente a la covid-19, según Our World in Data. Con más restricciones, Bali se suma a otros lugares del sureste asiático que también intentan volver a atraer turismo internacional. Tailandia está abierta al turismo desde el 1 de febrero sin cuarentena, y Filipinas hará lo mismo a partir del día 10 de este mes. La semana pasada, Indonesia acordó con Singapur la apertura de dos de sus islas, Batam y Bintan, para visitantes procedentes de la ciudad-Estado asiática, a unos 50 kilómetros de dichas islas de la provincia indonesia de Riau, si bien los turistas están obligados a permanecer en ciertos hoteles. EFE pav/raa/ics (foto) (vídeo)