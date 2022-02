Aumentan apuestas a mayor alza de Fed en marzo tras datos empleo

(Bloomberg) -- Los operadores en el mercado de swaps de Estados Unidos aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal elevará las tasas de interés en 50 puntos básicos en marzo, y el fuerte informe de empleo de enero avivó la especulación de que el banco central está listo para comenzar a actuar agresivamente para enfriar la economía.

El precio de los swaps de tasas a un día vinculados con las fechas de reuniones de la Fed indica una tasa de fondos federales de alrededor de 44 puntos básicos después de la reunión de marzo, alrededor de 36 puntos básicos por encima de la tasa de fondos federales efectiva actual, que se sitúa en 8 puntos básicos. Básicamente, eso significa que los operadores están considerando casi igualdad de posibilidades a que la Fed inicie su ciclo de alzas con el primer aumento de medio punto porcentual desde 2000, en lugar de un aumento típico de un cuarto de punto.

El aumento de las apuestas refleja la dramática revisión de precios que se ha extendido por los mercados financieros a raíz del informe de empleo, que hizo que los rendimientos del Tesoro aumentaran en todos los ámbitos. Al final del día jueves, los operadores de swaps solo descontaban un 20% de probabilidades de un aumento de 50 puntos básicos en la reunión de marzo. A más largo plazo, ahora se descuentan alrededor 135 puntos básicos, o casi cinco alzas y media de un cuarto de punto porcentual, hasta la reunión de la Fed de diciembre, 10 puntos básicos más que al cierre del jueves.

Si bien más operadores esperan un aumento de tasas mayor en la reunión de marzo, antes del informe del viernes, los funcionarios de la Fed habían dejado claro que un alza semejante no estaba en su agenda. Ninguno de los seis funcionarios de la Fed que hablaron en lo que va de la semana ha respaldado la idea de un aumento de medio punto en marzo y James Bullard, presidente de la Fed de San Luis y el de tendencia más restrictiva, dijo que cinco aumentos este año “no es una mala apuesta”.

La perspectiva más restrictiva de los operadores de EE.UU. se produce después de que los datos de empleo de EE.UU. respaldaran al argumento a favor de un endurecimiento más rápido de la política monetaria.

Mientras la magnitud del alza de tasas de marzo todavía sigue en debate, lo que está claro es que los mercados continúan comprimiendo el ciclo de alzas más cerca del comienzo de este año. Los swaps están descontando tres aumentos de tasas hasta junio, lo que sugiere uno para cada una de las reuniones de la Fed en marzo, mayo y junio. Los mercados también esperan que el banco central comience este año a reducir sus enormes tenencias de activos al no renovar los bonos que vencen, eliminando otra fuente de apoyo del mercado financiero.

