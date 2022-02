AGENDA INFORMATIVA DE EFE INTERNACIONAL DEL 5 AL 13 DE FEBRERO DE 2022

Diversas capitales.- Seguimiento de la pandemia de coronavirus (cobertura diaria desde distintos ángulos) Diversas capitales.- Seguimiento de la crisis en Ucrania (cobertura diaria desde distintos ángulos) SÁBADO 5 DE FEBRERO =============== San José.- Los costarricenses se preparan para acudir a las urnas el domingo para escoger al presidente y los diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026, tras una campaña marcada por los temas económicos. San José.- Entrevista con la expresidenta Laura Chinchilla, quien analiza los comicios del domingo. Cartagena de Indias (Colombia).- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, visita Colombia. Montevideo.- Fernando Pereira es proclamado oficialmente como nuevo presidente del Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó el país de 2005 a 2020 y ahora está en la oposición. Adís Abeba.- La Unión Africana (UA) inaugura su 35ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno, en la que abordará problemas acuciantes como el creciente golpismo, los conflictos, el terrorismo yihadista y la pandemia de la covid-19. París.- Los candidatos ultraderechistas Marine Le Pen y Éric Zemmour protagonizan actos electorales en el marco de la enconada lucha que mantienen por lograr votos y aliados para alcanzar la segunda vuelta de las presidenciales francesas. París.- Lanzamiento del Foro del Islam en Francia, que sustituye al Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) y se convierte en el nuevo interlocutor de las autoridades públicas con la comunidad islámica. Londres.- Previa de la celebración de los 70 años de Isabel II en el trono británico. Bruselas.- Entrevista con la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara. Copenhague.- El activista marroquí Abdelali Achahbi, conocido por su apodo "Crabman" y sus sátiras políticas contra la monarquía alauí en redes sociales, afronta una inminente orden de expulsión de Dinamarca. La Haya (Países Bajos).- Crónica sobre los indigentes, prostitutas, madres solteras, drogadictos, ladrones y desempleados que formaron parte de un colectivo etiquetado como "antisocial" por los nazis y que eran forzados a trabajar en campos de concentración. Bogotá.- El Gobierno colombiano divulga el resultado de la inflación de enero de 2022, que debe continuar con la tendencia al alza de los últimos meses de 2021. DOMINGO 6 DE FEBRERO ================ San José.- Tres millones y medio de votantes están convocados a las urnas electorales para elegir al presidente y los diputados, en un ambiente electoral marcado por la pandemia y el alto nivel de indecisión expresado en las encuestas, frente a un inédito menú de 25 aspirantes presidenciales. Londres.- La reina Isabel II cumple 70 años en el trono británico. Adis Abeba.- Concluye la 35ª cumbre ordinaria de la Unión Africana (UA). Bruselas.- Entrevista con el eurodiputado del Partido Popular Juan Ignacio Zoido, miembro de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara. LUNES 7 DE FEBRERO ============== Puerto Príncipe.- Se cumple la fecha en la que debería concluir el mandato del presidente Jovenel Moise, asesinado hace siete meses, un plazo que algunos sectores creen que marca el fin también de la legitimidad del primer ministro Ariel Henry. Washington.- El alto representante de la UE para la Política de Seguridad, Josep Borrell, realiza una visita de dos días en Washington para participar en el Consejo de Energía UE-EEUU, al tiempo que se reunirá con Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU. La Habana.- Celebración del 13º Congreso Internacional Universidad 2022. La inauguración contará con una conferencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Hasta el 11 de febrero). Estrasburgo (Francia). - Consejo informal de Agricultura de la Unión Europea. Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un debate tras anunciar que la institución mantendrá el ritmo previsto para la retirada de sus estímulos, pese a la alta inflación. Berlín.- El ministro alemán de Economía, Robert Habeck; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, participan en un foro sobre los retos de la UE.(hasta el 9 de febrero) Bagdad.- El Parlamento iraquí celebra una sesión para elegir, entre 25 candidatos, al próximo presidente de Irak, que según el sistema establecido en el país tras la caída del dictador Sadam Husein tiene que ser un kurdo. Rabat.- Nueva audiencia del caso de los profesores universitarios acusados de acoso sexual contra sus estudiantes en el Tribunal de Primera Instancia de Settat Bagdad.- La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) celebra en la capital iraquí una conferencia regional de Oriente Medio y el Norte de África, a nivel de ministros de Agricultura. Casablanca (Marruecos). - El Tribunal de Apelación de Casablanca reanuda el juicio contra el periodista crítico Suleiman Raisuni, procesado por agresión sexual. Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) divulga los datos de enero de empleo formal. Río de Janeiro (Brasil).- Divulgan la producción, venta y exportación de vehículos en Brasil durante enero. MARTES 8 DE FEBRERO ============== Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood anuncia los nominados a la 94ª edición de los Óscar. San Juan.- Visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a Barbados. Washington.- La comisaria europea de Energía, Kadri Simon, habla del futuro de la energía en Europa en un evento organizado por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, en inglés) en Washington. Buenos Aires.- Décimo aniversario de la muerte de Luis Alberto Spinetta, uno de los mitos del rock argentino. Bruselas.- EL Parlamento Europeo publica un nuevo Eurobarómetro. Estrasburgo (Francia).- Continua el consejo informal de Agricultura de la Unión Europea. Londres.- Los premios Brit de la música británica reconocen a los artistas más importantes del año, con actuaciones como las de Liam Gallagher y Ed Sheeran en el pabellón O2 de Londres. Estrasburgo (Francia).- Reunión informal de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Ginebra (Suiza).- La organización medioambiental WWF informa sobre los niveles de contaminación de plásticos en los océanos. Seúl.- Corea del Norte celebra el día de las Fuerzas Armadas. París.- La Unesco publica su informe sobre la situación de las industrias culturales en el mundo. Berlín.- Un grupo de eurodiputados encabezados por el español Esteban González Pons, del Partido Popular Europeo, llega a Polonia en una misión de observación "para investigar la vigilancia ilegal a la oposición empleando el software espía Pegasus". Washington.- La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publica las cifras correspondientes a la balanza comercial de diciembre, después de haber registrado un déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de 80.200 millones de dólares el mes anterior. Río de Janeiro (Brasil).- El Banco Central divulga el acta de la última reunión del Comité de Política Monetaria en la que definió la tasas básica de intereses del país Ciudad de México.- La empresa de telecomunicaciones América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, da a conocer su resultado financiero del 2021 tras unas ganancias de casi 3.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del pasado año. Santiago de Chile.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile publica el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a enero. Buenos Aires.- El Instituto de Estadísticas de Argentina difunde el índice de producción industrial de diciembre pasado, que en los once primeros meses del año había acumulado una subida del 16,3 %, y el de la construcción, que hasta noviembre había anotado un aumento del 34,2 %. MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO ================= Nueva York (EE.UU.).- Se cumple la fecha estipulada por la jueza Alison Nathan para la réplica de la defensa de Ghislaine Maxwell, socia y compañera del hoy fallecido Jeffrey Epstein, que ha pedido anular el juicio en el que su cliente fue declarada culpable de tráfico sexual de menores. San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por un caso contra el Estado de Guatemala por no garantizar el derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad Maya. San Salvador.- Se cumplen dos años desde que el presidente Nayib Bukele entró al Congreso salvadoreño con militares armados para exigir la aprobación de un préstamo para el plan gubernamental de seguridad. Santo Domingo.- Se cumplen 200 años de la invasión haitiana en República Dominicana. Nueva York (EE.UU.).- La organización que administra la plaza de Times Square desvela la escultura ganadora del concurso de San Valentín, titulada "Habitat Workshop’s Bloom", que permanecerá expuesta hasta el próximo 9 de marzo. Berlín.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene en un debate sobre la crisis climática. París.- Salah Abdeslam, el principal acusado en el juicio por los atentados terroristas de París de noviembre de 2015, presta declaración sobre su participación en los ataques, que causaron 130 muertos y varios cientos de heridos. Grenoble (Francia).- Consejo informal de Sanidad de la Unión Europea. París.- Presentación a la prensa en el Museo de la Filarmónica de París de la exposición dedicada al compositor Iannis Xenakis, que incluye varias esculturas de otros artistas, entre ellas una obra del venezolano Elías Crespín. Washington.- La multinacional estadounidense de transporte Uber presenta los resultados financieros correspondientes al conjunto de su año fiscal 2021, tras anunciar en noviembre unas pérdidas netas de 1.388 millones de dólares, lo que supuso el regreso a los número rojos después de haber apuntado beneficios en julio pasado. Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno brasileño divulga la tasa de inflación en enero y las ventas del comercio minorista en el acumulado de 2021. JUEVES 10 DE FEBRERO =============== San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia contra el Estado de Bolivia por la alegada desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, ocurrida en el marco del golpe de Estado de julio de 1980. Montevideo.- Montevideo vibra con el Desfile de Llamadas, uno de los momentos más importantes del Carnaval de la ciudad, en el que la tradición afrouruguaya se exhibe por los barrios Sur y Palermo a ritmo de los tambores del candombe. Buenos Aires.- Hace 95 años la provincia argentina de San Juan establecía por primera vez en el país el derecho de las mujeres a votar, lo que quedó plasmado en su Constitución provincial, que fue derogada posteriormente con el golpe de Estado de 1930. Bruselas.- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, y el titular francés de la misma cartera, Julien Denormandie, celebran el décimo evento sobre la Agricultura y la Alimentación Sostenibles. Nueva Delhi.- La India celebrará elecciones legislativas regionales en los estados de Uttar Pradesh, Goa, Manipur, Punjab y Uttarakhand, un maratón electoral para elegir a 690 legisladores regionales cuya votación se llevará a cabo en siete fases. Londres.- El príncipe Guillermo de Inglaterra visita Dubai, en su primer viaje oficial a los Emiratos Árabes Unidos. Viena.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual. Ciudad de El Cabo.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pronuncia ante el Parlamento el discurso anual sobre el estado de la nación. Berlín.- Se inicia la Berlinale, con la proyección de "Peter von Kant", de François Ozon. Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica la tasa de inflación relativa al mes de enero, después de que los precios subieran un 7 % interanual en diciembre, la cifra más alta registrada desde 1982. Washington.- Twitter presenta los resultados financieros correspondientes al conjunto de 2021, año en el que logró alcanzar los 211 millones de dólares, pero en el que, por lo menos hasta septiembre, seguía perdiendo dinero. Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno brasileño divulga el crecimiento del sector servicios en el acumulado de 2021. Ciudad de México.- El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, da a conocer sus resultados financieros del 2021 tras acumular un beneficio neto de 558 millones de dólares en los primeros nueve meses del año pasado. Río de Janeiro (Brasil).- El banco brasileño Itaú anuncia sus resultados del cuarto trimestre y el acumulado de 2021. Ciudad de México.- El Instituto de Estadística divulga la Encuesta de Viajeros Internacionales de diciembre de 2021 tras el repunte del 38,5 % interanual en noviembre. Ciudad de México.- El Banco de México da un nuevo anuncio de política monetaria tras subir la tasa de interés al 5,5 % en su última reunión de 2021. Lima.- El Banco Central de Reserva del Perú anuncia eventuales cambios en la tasa de interés referencial, tras su reunión mensual de directorio sobre el programa monetario del 2022. VIERNES 11 DE FEBRERO ================ París.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Brest (Francia).- Cumbre "One Ocean", organizada por Francia en el marco de su presidencia de turno de la UE, para resaltar la importancia de los océanos como reguladores del clima y las amenazas que sufren por la contaminación. París.- El Bassin des Lumières de Burdeos dedica una de sus exposiciones visuales inmersivas al pintor español Joaquín Sorolla, con la muestra "Sorolla, paseos por la orilla". Berlín - Segunda jornada de la 72ª edición de la Berlinale, con el estreno de "Robe of Gems", filme debut de Natalia López Gallardo, una coproducción entre México, Argentina y Estados Unidos. Ciudad de México.- El Instituto de Estadística divulga la actividad industrial de diciembre de 2021 y el dato anual, así como el indicador trimestral de actividad turística referente al tercer trimestre de 2021, marcado por la recuperación del sector. Río de Janeiro (Brasil).- El Banco Central divulga la variación de la actividad económica de Brasil (IBC-Br) hasta diciembre de 2021 y en el acumulado del año pasado. SÁBADO 12 DE FEBRERO ================ Ciudad de México - Segundo aniversario del arresto preventivo del exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Berlín - La Berlinale espera la presencia del equipo de "Avec amour et acharnement", de Claire Denis e interpretada por Juliette Binoche y Vincent Lindon; el cine alemán competirá con "Kurnaz versus George W. Bush", de Andreas Dresen. DOMINGO 13 DE FEBRERO ================= Marsella (Francia).- Consejo informal de Comercio de la Unión Europea París.- La candidata conservadora a las elecciones presidenciales francesas Valérie Pécresse celebra su primer gran mitin de campaña. Berlín.- Cuarta jornada de la 72ª edición de la Berlinale. Berlín.- La Asamblea Federal, compuesta por un número similar de legisladores del Bundestag y del Bundesrat, se reúne para elegir presidente, con el actual jefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, como candidato de consenso. EFE mj/amg-eat/mf